Champions League: qualificate agli ottavi, playoff ed eliminate. I VERDETTI
Nell'ultima giornata balzo diretto agli ottavi per Barcellona, Sporting e City. Tonfo Real: i blancos passano dal terzo al nono posto. Anche il Psg farà gli spareggi, da testa di serie, esattamente come le italiane Inter, Juve e Atalanta. Napoli eliminato. Clamoroso colpo del Benfica che segna all'ultimo secondo col portiere (!) e si prende il 24° e ultimo posto playoff, estromettendo l'OM di De Zerbi. Qui tutti i verdetti
CHAMPIONS: CLASSIFICA - I POSSIBILI PLAYOFF
- 24 punti
- Qualificata direttamente agli ottavi
- 21 punti
- Qualificata direttamente agli ottavi
- 18 punti
- Qualificata direttamente agli ottavi
- 17 punti
- Qualificata direttamente agli ottavi
- 16 punti
- Qualificata direttamente agli ottavi
- 16 punti
- Qualificata direttamente agli ottavi
- 16 punti
- Qualificata direttamente agli ottavi
- 16 punti
- Qualificata direttamente agli ottavi
- 15 punti
- Qualificata ai playoff come testa di serie
- 15 punti
- Qualificata ai playoff come testa di serie
- 14 punti
- Qualificata ai playoff come testa di serie
- 14 punti
- Qualificata ai playoff come testa di serie
- 13 punti
- Qualificata ai playoff come testa di serie
- 13 punti
- Qualificata ai playoff come testa di serie
- 13 punti
- Qualificata ai playoff come testa di serie
- 12 punti
- Qualificata ai playoff come testa di serie
- 11 punti
- Qualificata ai playoff come non testa di serie
- 11 punti
- Qualificata ai playoff come non testa di serie
- 10 punti
- Qualificata ai playoff come non testa di serie
- 10 punti
- Qualificata ai playoff come non testa di serie
- 10 punti
- Qualificata ai playoff come non testa di serie
- 10 punti
- Qualificata ai playoff come non testa di serie
- 9 punti
- Qualificata ai playoff come non testa di serie
- 9 punti
- Qualificata ai playoff come non testa di serie
- 9 punti
- Eliminato
- 9 punti
- Eliminato
- 9 punti
- Eliminato
- 8 punti
- Eliminato
- 8 punti
- Eliminato
- 8 punti
- Eliminata
- 8 punti
- Eliminata
- 6 punti
- Eliminata
- 4 punti
- Eliminata
- 3 punti
- Eliminata
- 1 punto
- Eliminata
- 1 punto
- Eliminata