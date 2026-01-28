Nell'ultima giornata balzo diretto agli ottavi per Barcellona, Sporting e City. Tonfo Real: i blancos passano dal terzo al nono posto. Anche il Psg farà gli spareggi, da testa di serie, esattamente come le italiane Inter, Juve e Atalanta. Napoli eliminato. Clamoroso colpo del Benfica che segna all'ultimo secondo col portiere (!) e si prende il 24° e ultimo posto playoff, estromettendo l'OM di De Zerbi. Qui tutti i verdetti

CHAMPIONS: CLASSIFICA - I POSSIBILI PLAYOFF