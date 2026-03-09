 I giocatori brasiliani con più trofei vinti in carriera | Sky Sport
I giocatori brasiliani con più trofei vinti in carriera: Danilo sale al 7° posto

Danilo raggiunge quota 33 trofei vinti in carriera. Il Flamengo, l'attuale squadra del difensore, ha battuto ai rigori la Fluminense nella finale del campionato Carioca e Danilo ha conquistato l'ennesimo trofeo, che gli ha permesso di diventare il settimo calciatore nella classifica dei brasiliani più titolati nella storia. Il prossimo obiettivo è Pelé, che è a +2, mentre il primato di Dani Alves è ancora lontano: di seguito la classifica

BRASILE, SPOILERATA LA MAGLIA PER IL MONDIALE

