Danilo raggiunge quota 33 trofei vinti in carriera. Il Flamengo, l'attuale squadra del difensore, ha battuto ai rigori la Fluminense nella finale del campionato Carioca e Danilo ha conquistato l'ennesimo trofeo, che gli ha permesso di diventare il settimo calciatore nella classifica dei brasiliani più titolati nella storia. Il prossimo obiettivo è Pelé, che è a +2, mentre il primato di Dani Alves è ancora lontano: di seguito la classifica

