 Finale Champions 2026, il pallone ispirato a Budapest | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Finale Champions 2026, il pallone ispirato a Budapest

Champions League fotogallery
10 foto

E' stato svelato il pallone ufficiale della finale di Champions League a Budapest che si potrà vedere su Sky. Ispirato all'identità di Budapest come "Buda e Pest – un Racconto di Due Città", il pallone fonde tradizione e modernità con un design che richiama i simboli della città, come il leone e il drago

ALTRE FOTOGALLERY

Come cambiano i valori della A dopo il mercato

classifica

Come è cambiato il valore delle rose delle squadre di A dopo il mercato di gennaio?  I dati...

22 foto

En-Nesyri all'Al-Ittihad: gli acquisti all’estero

Calciomercato

Il mercato non si ferma mai. L'Al-Ittihad (che ha salutato Ngolo Kanté - nuovo giocatore del...

73 foto

Kanté riparte dal Fenerbahce: gli svincolati

Calciomercato

Si è chiusa la finestra di mercato invernale, ma non per tutti: per i giocatori svincolati...

31 foto

Serie A, la classifica un anno dopo

Serie A

Il Como si conferma la squadra che si è migliorata di più rispetto a un anno fa, con 19 punti in...

17 foto

Milan imbattuto da 22 gare: è record in Europa

LA CLASSIFICA

Il Milan non si ferma più e con la vittoria contro il Bologna si conferma la squadra con la...

15 foto

Video in evidenza

    Champions League: Ultime Notizie

    Atalanta, la nuova lista Uefa per la Champions

    CHAMPIONS

    Con il quindicesimo posto conquistato nella 'League Phase' di Champions, l'Atalanta si è...

    Juve, la nuova lista Uefa per la Champions League

    CHAMPIONS

    La Juventus ha consegnato alla Uefa la lista ufficiale dei giocatori valida per i playoff e per...

    Inter, la lista Uefa per la Champions League

    CHAMPIONS

    Dopo aver superato la League Phase, chiudendo al decimo posto in classifica, l'Inter si prepara...