Finale Champions 2026, il pallone ispirato a Budapest

E' stato svelato il pallone ufficiale della finale di Champions League a Budapest che si potrà vedere su Sky. Ispirato all'identità di Budapest come "Buda e Pest – un Racconto di Due Città", il pallone fonde tradizione e modernità con un design che richiama i simboli della città, come il leone e il drago
- Ispirato a "Il Racconto delle Due Città" di Budapest, il pallone fonde tradizione e modernità attraverso una vivace palette di colori e una grafica fluida. Le grafiche del leone e del drago di Budapest, i pannelli a stella bianchi e il branding giallo adidas e UEFA Champions League celebrano l'identità della città ospitante
- In campo per la prima volta durante la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League, il pallone sarà utilizzato fino alla Finale di UEFA Champions League a Budapest il 30 maggio 2026
- Al centro del design si trova una ricca base metallizzata viola, impreziosita da una finitura pigmentata camaleontica che cambia sottilmente tonalità a seconda della luce, dell'angolazione e del movimento. Su uno sfondo bianco, gli iconici pannelli a stella rimangono nitidi e audaci, mentre lo spazio tra le stelle presenta un blocco viola stratificato arricchito da dettagli grafici dinamici
- Il sistema grafico si ispira a forme liquide e alla distintiva tradizione Art Nouveau di Budapest, arricchito da influenze interculturali e regionali che hanno plasmato l'architettura e le arti decorative della città. Una vivace palette di colori riflette il patrimonio artistico di Budapest attraverso una lente contemporanea, mentre le texture fluide e gli accenti luminosi richiamano i suoi fiumi, ponti e le strade illuminate dopo il tramonto
- Celebrando il simbolismo locale, gli iconici motivi del leone e del drago di Budapest sono integrati nelle grafiche dei pannelli, ergendosi a simbolo di forza, orgoglio e protezione sulla città