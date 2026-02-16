Kalulu-Bastoni, la risposta di Spalletti a Chivu

L'allenatore della Juve torna sulle polemiche del derby d'Italia, soprattutto sulle parole di Chivu post partita: "Kalulu ha subito due torti e si sente anche dire come avrebbe dovuto comportarsi in campo. È difficilmente accettabile, allora anche io potrei parlare del comportamento dei calciatori dell'Inter". Sul Gala: "La Champions dà sensazioni bellissime. McKennie attaccante? Può essere". Galatasaray-Juventus è live martedì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dopo il derby d'Italia c'è la Champions League: post polemiche di San Siro, la Juventus torna a giocare in Europa nel playoff che vale un posto agli ottavi contro una tra Liverpool e Tottenham; il campo riserva l'ostacolo Galatasaray, capolista in Turchia che ospita lo spareggio d'andata sul proprio difficilissimo campo (diretta martedì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Un ambiente infuocato e una squadra di livello prima di giocarsi il ritorno a Torino mercoledì 25 febbraio alle 21. A introdurre la partita ai microfoni di Sky Sport è stato l'allenatore della Juve, Luciano Spalletti, a partire proprio da come esce la sua Juve dall'infuocato derby d'Italia di sabato sera.

Dopo tutto quello che è successo in Inter-Juve, quali sono le sue sensazioni?

"Le mie sensazioni per questa partita sono bellissime, basta affacciarsi lì e si ha la sensazione di essere sotto un sole verticale, non sotto dei riflettori. Il problema è che, quando ci sono luci così forti, non hai più ombra, quindi non hai spazio per nasconderti. Prendiamoci tutte le responsabilità, sapendo che ogni nostra difficoltà verrà sfruttata dagli avversari".

La sua Juve è migliorata anche di testa?

"Sì, contro l'Inter, paradossalmente, abbiamo fatto ancora meglio giocando in dieci uomini. Portiamoci dietro quella forza mentale lì".

Cosa le è rimasto di tutte le polemiche del derby d'Italia?

"C'è dispiacere. So che non posso allenare certe situazioni, ma posso far sì che i miei calciatori diventino forti al punto che gli avversari non ti creino certe difficoltà. Se dirò ai miei di tenere le mani in tasca? No. Quello che mi spiace è che un bravo ragazzo come Kalulu, dopo due torti colossali, si prenda anche del bischero da Chivu che gli dice come avrebbe dovuto comportarsi. Questo è difficilmente accettabile, allora anche io potrei parlare del comportamento dei calciatori dell'Inter, cosa che non devo fare. Cristian lo conosco bene, si sarà accorto di aver sbagliato".

Senza David, giocherà Openda? E non c'è neanche Holm…

"Openda? Ci devo pensare bene, è anche una questione di ricambi, facciamo un po' di attenzione anche a questo. Ci spiace per l'infortunio di Holm, ma per domani siamo il numero e la qualità giusta.

Può essere una chance per McKennie attaccante?

"Può esserlo".

Spalletti in conferenza: "Bastoni in Nazionale? Gattuso non deve essere condizionato in niente"

L'allenatore bianconero ha poi proseguito sull'argomento derby d'Italia anche in conferenza stampa, prima ha ribadito quanto detto a Sky sulle parole post partita di Chivu su Kalulu, dunque, ha risposto così al tema simulazioni: "Sono una cosa che disturbano il calcio in generale, e offendono il professionista - ha detto Spalletti -, ma non voglio parlarne, perché sarebbe un tornare indietro. Non devo essere bravo a dire ai miei giocatori che abbiamo subito un torto, ma bravo a farli arrivare a un livello tale da non permettere agli altri di determinare per noi. Se io fossi Ct lo convocherei Bastoni? Gattuso deve essere libero di portare i calciatori che vuole, senza alcun tipo di condizionamento. Io purtroppo non sono più Ct e quel dispiacere me lo porterò sempre dietro, ma ora abbiamo un allenatore forte che deve fare tutto quello che vuole". Sul momento della squadra: "L'atteggiamento di Milano mi è piaciuto, dopo la partita ho detto ai ragazzi che sono orgoglioso di loro e che non li cambierei con nessuno. Col Gala dobbiamo fare il nostro calcio, è un test di maturità travestito da partita, non dobbiamo portare dentro la gara precedente, ma essere bravi a fare pulizia mentale. Thuram? È da valutare, ci porteremo dietro un po' situazioni".