Krstovic-Bensebaini, calcio sul volto e rigore in Atalanta-Borussia Dortmund. FOTO

Champions League fotogallery
13 foto
©Getty

Ritorno dalle mille emozioni quello della New Balance Arena tra Atalanta e Borussia Dortmund. Il 3-1 della Dea sembra proiettare la sfida ai supplementari, ma in pieno recupero il portiere dei tedeschi sbaglia il rinvio e sul proseguire dell'azione Bensebaini interviene col tacco, ma colpisce sulla fronte Krstovic: richiamato dal Var, l'arbitro decide per il rigore che Samardzic trasforma per la qualificazione. Ecco la foto-sequenza del fallo

IL VIDEO DELL'EPISODIOGLI HIGHLIGHTS

