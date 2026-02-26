Champions, il valore delle squadre agli ottavi: Bodo Glimt e Atalanta tra le meno preziose
Conclusi i playoff di Champions abbiamo i nomi delle 16 squadre che prenderanno parte agli ottavi. Tra superpotenze (anche economiche) come Real Madrid, Psg e Man City, si sono guadagnate un posto anche club che, considerando il valore delle rose, non sono paragonabili alle big europee. È il caso del Bodo/Glimt, che vale meno del solo Thuram e ha in Hogh il suo giocatore più prezioso: 8 milioni, contro i 200 di Mbappé o Haaland. Stupisce anche l’Atalanta (dati Transfermarkt)
- valore rosa: 1.360 milioni di euro
- giocatore più prezioso: Mbappé, 200 mln
- valore rosa: 1.290 milioni di euro
- giocatore più prezioso: Haaland, 200 mln
- valore rosa: 1.270 milioni di euro
- giocatore più prezioso: Saka, 130 mln
- valore rosa: 1.200 milioni di euro
- giocatore più prezioso: Vitinha e Joao Neves, 110 mln
- valore rosa: 1.160 milioni di euro
- giocatore più prezioso: Palmer, 120 mln
- valore rosa: 1.110 milioni di euro
- giocatore più prezioso: Lamine Yamal, 200 mln
- valore rosa: 1.040 milioni di euro
- giocatore più prezioso: Isak, 120 mln
- valore rosa: 960 milioni di euro
- giocatore più prezioso: Musiala e Olise, 130 mln
- valore rosa: 877 milioni di euro
- giocatore più prezioso: Van de Ven, 65 mln
- valore rosa: 710 milioni di euro
- giocatore più prezioso: Tonali e Bruno Guimaraes, 75 mln
- valore rosa: 584 milioni di euro
- giocatore più prezioso: Julian Alvarez, 100 mln
- valore rosa: 464 milioni di euro
- giocatore più prezioso: Hjulmand, 50 mln
- valore rosa: 422 milioni di euro
- giocatore più prezioso: Quansah, 40 mln
- valore rosa: 386 milioni di euro
- giocatore più prezioso: Ederson, 40 mln
- valore rosa: 337 milioni di euro
- giocatore più prezioso: Osimhen, 75 mln
- valore rosa: 57 milioni di euro
- giocatore più prezioso: Hogh e Sjovold, 8 mln
- Inter (667 mln) e Juventus (560 mln) sono le squadre con le rose più preziose eliminate ai playoff
- Le altre: Borussia Dortmund (484 mln), Benfica (362), Monaco (359), Bruges (202), Olympiacos (137), Qarabag (27)
- Il solo Marcus Thuram (60 mln), terzo giocatore più prezioso della rosa nerazzurra (dopo Lautaro, 85 mln, e Bastoni, 80 mln) vale più di tutta la rosa del Bodo/Glimt (57 mln)