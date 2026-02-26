Conclusi i playoff di Champions abbiamo i nomi delle 16 squadre che prenderanno parte agli ottavi. Tra superpotenze (anche economiche) come Real Madrid, Psg e Man City, si sono guadagnate un posto anche club che, considerando il valore delle rose, non sono paragonabili alle big europee. È il caso del Bodo/Glimt, che vale meno del solo Thuram e ha in Hogh il suo giocatore più prezioso: 8 milioni, contro i 200 di Mbappé o Haaland. Stupisce anche l’Atalanta (dati Transfermarkt)

I RICAVI DELLE ITALIANE DALLA CHAMPIONS