Champions League, le previsioni Opta sull'accesso delle squadre inglesi ai quarti
Sei partite: due pareggi e quattro sconfitte. Dalle sei squadre inglesi impegnate nell'andata degli ottavi di finale di Champions League ci si aspettava sicuramente di più. Il supercomputer Opta ha aggiornato le previsioni sulle possibilità di passaggio del turno di Arsenal, Liverpool, City, Chelsea, Newcastle e Tottenham, e i dati mostrano che le percentuali sono diminuite per tutte. Senza contare che la probabilità che una squadra inglese vinca la competizione si è quasi dimezzata...
- Risultato: Leverkusen-Arsenal 1-1
- Possibilità passaggio turno prima dell'andata: 26,7%
- Possibilità passaggio turno dopo l'andata: 22,1%
- Differenza: -4,6%
- Risultato: Galatasaray-Liverpool 1-0
- Possibilità passaggio turno prima dell'andata: 11,4%
- Possibilità passaggio turno dopo l'andata: 4,6%
- Differenza: -6,8%
- Risultato: Real Madrid-Manchester City 3-0
- Possibilità passaggio turno prima dell'andata: 11,1%
- Possibilità passaggio turno percentuale dopo l'andata: 2,3%
- Differenza: -8,8%
- Risultato: Chelsea-Psg 5-2
- Possibilità passaggio turno prima dell'andata: 6,4%
- Possibilità passaggio turno percentuale dopo l'andata: 0.8%
- Differenza: -5,6%
- Risultato: Newcastle-Barcellona 1-1
- Possibilità passaggio turno prima dell'andata: 3,6%
- Possibilità passaggio turno percentuale dopo l'andata: 2,6%
- Differenza: -1,0%
- Risultato: Atletico Madrid-Tottenham 5-2
- Possibilità passaggio turno prima dell'andata: 0,7%
- Possibilità passaggio turno percentuale dopo l'andata: 0,1%
- Differenza: -0,6%
- Possibilità prima dell'andata: 59.9%
- Possibilità dopo l'andata: 32,5%
- Differenza: -27,4%