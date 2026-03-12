 Champions League, squadre inglesi favorite per i quarti: le previsioni Opta | Sky Sport
Champions League, le previsioni Opta sull'accesso delle squadre inglesi ai quarti

Sei partite: due pareggi e quattro sconfitte. Dalle sei squadre inglesi impegnate nell'andata degli ottavi di finale di Champions League ci si aspettava sicuramente di più. Il supercomputer Opta ha aggiornato le previsioni sulle possibilità di passaggio del turno di Arsenal, Liverpool, City, Chelsea, Newcastle e Tottenham, e i dati mostrano che le percentuali sono diminuite per tutte. Senza contare che la probabilità che una squadra inglese vinca la competizione si è quasi dimezzata...

