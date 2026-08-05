Le pagelle di Juventus-Chelsea 1-0

Juventus-Chelsea 1-0, le pagelle dell'amichevole
Finisce 1-0 l'amichevole tra Juventus e Chelsea. La squadra di Spalletti conquista la terza vittoria di fila mantenendo la porta inviolata, grazie a un gran gol di Zhegrova (il migliore in campo). Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Stefano Borghi
- DI GREGORIO voto 6
- KALULU voto 6,5
- GATTI voto 6
- KELLY voto 6
- CELIK voto 6,5
- LOCATELLI voto 6,5
- DOUGLAS LUIZ voto 6,5
- BOGA voto 6,5
- MIRETTI voto 6
- CAMBIASO voto 6
- MILIK voto 5,5
- dal 46' PERIN voto 6
- dal 46' BREMER voto 6,5
- dal 75' RUGANI voto 6
- dal 63' CABAL voto 6,5
- dal 63' KOOPMEINERS voto 6
- dal 75' ARTHUR voto 6
- dal 46' OWUSU voto 6
- dal 63' YILDIZ voto 6,5
- dal 46' ZHEGROVA voto 7 (MVP)
- dal 46' DAVID voto 6
- dal 75' DURMISI voto 6
- SANCHEZ voto 6
- PALESTRA voto 6,5
- FOFANA voto 6
- ADARABIOYO voto 6
- HATO voto 6
- CAICEDO voto 6,5
- NICOLL-JAZULI voto 6
- QUENDA voto 6,5
- GITTENS voto 5,5
- JOAO PEDRO voto 5,5
- WELBECK voto 5,5
- dal 46' PENDERS voto 5,5
- dal 65' ACHEAMPONG voto 6
- dal 68' SUBULOYE voto 5,5
- dal 46' SARR voto 5,5
- dal 65' ANSELMINO voto 6
- dal 65' ESSUGO voto 5,5
- dal 65' LAVIA voto 6
- dal 46' ESTEVAO voto 6,5
- dal 65' SATPAYEV voto 6
- dal 65' DELAP voto 6
- dal 46' JACKSON voto 5,5
- dal 82' MUDRYK voto 6
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