Le pagelle di Juventus-Chelsea 1-0

 Juventus Chelsea 1-0, le pagelle dell'amichevole | Sky Sport
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Juventus-Chelsea 1-0, le pagelle dell'amichevole

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©IPA/Fotogramma

Finisce 1-0 l'amichevole tra Juventus e Chelsea. La squadra di Spalletti conquista la terza vittoria di fila mantenendo la porta inviolata, grazie a un gran gol di Zhegrova (il migliore in campo). Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Stefano Borghi

JUVENTUS-CHELSEA, CRONACA E TABELLINO

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