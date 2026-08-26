Riparte la Champions: format e teste di serie

Introduzione

È tutto pronto per la nuova Champions League, con il sorteggio della fase campionato in programma giovedì 27 agosto a Montecarlo alle 18 (in diretta su Sky Sport e tutti gli aggiornamenti live su skysport.it). La procedura è invariata rispetto alle precedenti due edizioni, le prime con il nuovo format: 36 partecipanti divise in quattro fasce e una classifica unica che stabilirà le squadre qualificate direttamente agli ottavi, quelle che dovranno passare dai playoff e quelle che saranno eliminate. Di seguito tutti i criteri.

HIGHLIGHTS - SQUADRE QUALIFICATE - TUTTE LE FASCE