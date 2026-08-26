Riparte la Champions: format e teste di serie

Introduzione
È tutto pronto per la nuova Champions League, con il sorteggio della fase campionato in programma giovedì 27 agosto a Montecarlo alle 18 (in diretta su Sky Sport e tutti gli aggiornamenti live su skysport.it). La procedura è invariata rispetto alle precedenti due edizioni, le prime con il nuovo format: 36 partecipanti divise in quattro fasce e una classifica unica che stabilirà le squadre qualificate direttamente agli ottavi, quelle che dovranno passare dai playoff e quelle che saranno eliminate. Di seguito tutti i criteri.
Quello che devi sapere
Come funziona il sorteggio della fase a girone unico
Per il terzo anno, la massima competizione europea sarà strutturata con il formato del girone unico, inaugurato nella stagione 2024/25. Le 36 squadre partecipanti saranno suddivise in quattro fasce in base al proprio coefficiente: si parte dalla prima fascia con i bi-campioni in carica del Psg e poi, con l'estrazione manuale delle palline, le squadre saranno accoppiate tramite un software automatizzato alle rispettive otto avversarie. La stessa procedura verrà ripetuta per gli altri club fino all'estrazione di tutti gli accoppiamenti. Le partecipanti verranno inserite in una classifica unica e daranno vita alla League Phase.
Le regole del sorteggio
- Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle quattro fasce, per un totale di otto partite: quattro gare casalinghe e quattro in trasferta, determinate dal software.
- Nessuna squadra della stessa Federazione nazionale verrà sorteggiata contro un'altra nella fase campionato
- Non più di due avversarie potranno provenire dalla stessa Federazione
- Il sorteggio di giovedì 27 agosto alle 18 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24 e tutti gli aggiornamenti in tempo reale su skysport.it.
Le squadre qualificate e tutte le fasce (a oggi)
Alla League Phase partecipano le 29 qualificate di diritto e le sette vincitrici degli spareggi. Sono quattro le italiane in corsa: Inter (1ª fascia), Roma (2ª fascia), Napoli (3ª fascia), Como (4ª fascia). Le fasce delle italiane sono già definite in base al coefficiente, così come quelle di molte altre squadre, ma per conoscere la composizione definitiva bisognerà attendere i risultati delle ultime quattro partite degli spareggi.
Tutte le fasce a oggi, in attesa degli ultimi spareggi
1ª FASCIA
- Bayern Monaco
- Real Madrid
- Paris Saint-Germain
- Liverpool
- Inter
- Manchester City
- Arsenal
- Barcellona
- Atletico Madrid
2ª FASCIA
- Borussia Dortmund
- Roma
- Sporting CP
- Aston Villa
- Porto
- Manchester United
- Club Brugge
- Real Betis
- Psv Eindhoven
3ª FASCIA
- Feyenoord
- Lille
- Bodo/Glimt
- Napoli
- RB Lipsia
- Villarreal
- Shakhtar Donetsk
- Galatasaray
4ª FASCIA
- Slavia Praga
- Stoccarda
- Lask
- Como
- Lens
- Sabah
Questa sera gli ultimi quattro spareggi
- AEK (GRE) - Levski Sofia (BUL), ore 21:00 (andata 0-0)
- Lione (FRA) - Fenerbahce (TUR), ore 21:00 (andata 1-1)
- Viking (NOR) - Dinamo Zagabria (CRO), ore 21:00 (andata 2-2)
- Celje (SLO) - Slovan Bratislava (SVK), ore 21:00 (andata 1-1)
Il calendario della League Phase
La prima giornata della League Phase si giocherà tra l'8 e il 10 settembre 2026, mentre l'ultima giornata sarà il 27 gennaio 2027 con tutte le gare in contemporanea. Gli orari, ovviamente, saranno comunicati in seguito al sorteggio entro sabato 29 agosto.
Le date della fase campionato:
- 1ª giornata: 8-9-10 settembre 2026
- 2ª giornata: 13-14 ottobre 2026
- 3ª giornata: 20-21 ottobre 2026
- 4ª giornata: 3-4 novembre 2026
- 5ª giornata: 24-25 novembre 2026
- 6ª giornata: 8-9 dicembre 2026
- 7ª giornata: 19-20 gennaio 2027
- 8ª giornata: 27 gennaio 2027
Chi si qualifica alla fase a eliminazione diretta
- Le prime 8 classificate del girone unico andranno direttamente agli ottavi di finale
- Dalla 9ª alla 16ª vanno ai playoff come teste di serie
- Dalla 17ª alla 24ª vanno ai playoff come non teste di serie
- Dalla 25ª alla 36ª sono eliminate definitivamente dall'Europa (nessuna "retrocessione" in un'altra coppa come accadeva prima dell'introduzione della formula a girone unico)
Il meccanismo dei playoff
- Come detto, i club classificati dal 9° al 16° posto nella classifica della fase campionato sono ai playoff come teste di serie, quelli classificati dal 17° al 24° posto accedono come non teste di serie.
- I club teste di serie saranno sorteggiati, a coppie, contro quelli non teste di serie secondo questo criterio: 9ª o 10ª contro 23ª o 24ª; 11ª o 12ª contro 21ª o 22ª; 13ª o 14ª contro 19ª o 20ª; 15ª o 16ª contro 17ª o 18ª.
- Le vincenti dei playoff sfidano le 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi
Dai playoff agli ottavi
Allo stesso modo, anche le 8 squadre qualificate direttamente agli ottavi sono accoppiate tra loro: la 1ª con la 2ª, la 3ª con la 4ª, la 5ª con la 6ª e la 7ª con l’8ª. Queste quattro coppie vengono a loro volta abbinate a quelle dei playoff, così da definire il quadro completo del percorso:
- 1ª e 2ª contro 15ª/16ª o 17ª/18ª
- 3ª e 4ª contro 13ª/14ª o 19ª/20ª
- 5ª e 6ª contro 11ª/12ª o 21ª/22ª
- 7ª e 8ª contro 9ª/10ª o 23ª/24ª
Come funziona la fase a eliminazione diretta
- Le 8 qualificate dai playoff si uniranno alle migliori 8 della fase campionato per formare gli ottavi di finale.
- Il tabellone è tennistico: il sorteggio serve a stabilire, ad esempio, se la 1ª classificata della fase campionato sarà inserita nella parte sinistra o destra del tabellone.
- Per questo motivo tutte le partite della prima fase saranno potenzialmente determinanti per la composizione degli ottavi.
- Dall'inizio della fase a eliminazione diretta saranno possibili i "derby" tra club della stessa nazione
Teste di serie e ritorno in casa
Tutto in linea con il format della scorsa edizione. Le squadre classificate dal 1° al 4° posto nella fase campionato sono teste di serie nei quarti di finale e disputano in casa la gara di ritorno. Il vantaggio si estende anche alle semifinali per le prime due classificate, che giocano in casa il ritorno qualora dovessero raggiungere il penultimo atto della competizione.
E se una testa di serie viene eliminata...
Il vantaggio è legato alla posizione nel tabellone: se una testa di serie viene eliminata, la squadra che la elimina ne eredita lo "status" e, di conseguenza, il diritto a disputare in casa l'eventuale gara di ritorno nei turni successivi. Questa regola è stata introdotta nella scorsa edizione e confermata dalla Uefa anche per la Champions League 2026/27.
Il calendario della fase a eliminazione diretta
- Spareggi: 16-17 febbraio (andata) e 23-24 febbraio (ritorno)
- Ottavi di finale: 9-10 marzo (andata) e 16-17 marzo (ritorno)
- Quarti di finale: 6-7 aprile (andata) e 13-14 aprile (ritorno)
- Semifinali: 27-28 aprile (andata) e 4-5 maggio (ritorno)
- Finale: sabato 5 giugno al "Metropolitano" di Madrid
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