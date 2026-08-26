Definite le tre squadre qualificate alla Champions League 2026/27: passano Fenerbahce AEK Atene e Viking, che elimina la Dinamo Zagabria e Slovan Bratislava. Giovedì 27 agosto alle 18 è in programma il sorteggio della fase campionato, con tutti gli aggiornamenti LIVE su skysport.it. Di seguito risultati e highlights dei playoff

HIGHLIGHTS PLAYOFF - QUALIFICATE - QUELLO DA SAPERE SUI SORTEGGI