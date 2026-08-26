Champions League, risultati e highlights dei playoff di ritorno
Definite le tre squadre qualificate alla Champions League 2026/27: passano Fenerbahce AEK Atene e Viking, che elimina la Dinamo Zagabria e Slovan Bratislava. Giovedì 27 agosto alle 18 è in programma il sorteggio della fase campionato, con tutti gli aggiornamenti LIVE su skysport.it. Di seguito risultati e highlights dei playoff
HIGHLIGHTS PLAYOFF - QUALIFICATE - QUELLO DA SAPERE SUI SORTEGGI
- 10' Hoxka (D), 18' Tripic (V), 48' Austbo (V), 50' Moi (V)
- 7' Jovic, 12', 29' Varga, 54' Marin
- 18' Sporar (S), 34' Seslar (C), 100' Martinez (S)
- 24' Muriqi, 28' Brown, 61' Fofana (L)
- 10' Zlatanovic (H), 38' Nwachukwu (S), 61' Mizrahi (H), 74' Rahmonaliyev (S), 94' Mütallimov (S), 101' Mbina (S), 115' Mickels (S)
- 45+2' Bjorkan, 45+6' Auklend, 73' Fonville (AU)
- 21' McGregor (C), 32' Usor, 48' Ljubicic, 58',109' Adeniran, 91' Flecker
- Sorteggio League Phase: 27 agosto, ore 18 (a Nyon)
- Inizio League Phase: 8 settembre
- Finale: 5 giugno 2027 (stadio Metropolitano di Madrid)
- Confermato il formato delle 36 squadre inserite in un unico girone
- Le squadre partecipanti saranno divise in 4 fasce da 9 squadre ognuna: ogni club affronterà 8 avversarie, due provenienti da ogni fascia
- Le fasce saranno determinate in base alla posizione nel ranking Uefa, fatta eccezione per la detentrice della Champions, inserita direttamente nella prima fascia
- 1^ giornata: 8-10 settembre 2026
- 2^ giornata: 13-14 ottobre 2026
- 3^ giornata: 20-21 ottobre 2026
- 4^ giornata: 3-4 novembre 2026
- 5^: giornata: 24-25 novembre 2026
- 6^ giornata: 8-9 dicembre 2026
- 7^ giornata: 19-20 gennaio 2027
- 8^ giornata: 27 gennaio 2027
- Playoff: 16-17 febbraio e 23-24 marzo
- Ottavi di finale: 9-10 e 16-17 marzo
- Quarti di finale: 6-7 e 13-14 aprile
- Semifinali: 27-28 aprile e 4-5 maggio
- Finale: 5 giugno al Metropolitano di Madrid