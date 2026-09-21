 Classifica marcatori in Europa, chi ha segnato più gol nella stagione 2026 2027 | Sky Sport
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Classifica marcatori in Europa: chi sta segnando più gol nella stagione 2026/27

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Nuova stagione nuova super classifica dei bomber più prolifici del continente (contando solo giocatori dei 'top 5' e i gol in tutte le competizioni, nazionali escluse). Fin qui c'è un dominatore assoluto e no, non risponde al nome di Kane, Mbappé o Haaland: è Raphinha, alla seconda tripletta di fila e già a quota 14 gol in 8 partite! Al secondo posto c'è anche "l'intruso" Phillip Tietz, bomber del Mainz. Quattro arrivano dalla A. Dati Transfermarkt

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