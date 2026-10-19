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Roma-Slovan Bratislava, Pellegrini: "Fondamentale vincere le partite in casa"

roma

Lorenzo Pellegrini presenta a Sky la partita con lo Slovan Bratislava (martedì alle 21 in diretta su Sky Sport Arena): "Per noi è importante vincere le partite in casa perché vogliamo assolutamente essere tra quelli che si giocheranno il posto per poter andare avanti". Su Lulli: "Ragazzo puro, deve godersi il momento: sarà importante sia per la Roma che per l'Italia"

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Lorenzo Pellegrini conosce bene la Champions League e queste notti europee. Quella che arriva è di enorme significato, visto che nelle prime due partite sono arrivati un pareggio in Turchia la sconfitta con il Real Madrid.

"Stiamo strutturando questo nostro percorso in questa Champions League: è il primo anno che giochiamo con questo nuovo format, sappiamo quanto è importante per noi giocare e vincere le partite in casa perché vogliamo assolutamente essere tra quelli che si giocheranno poi il posto per poter andare avanti. Quindi domani è sicuramente una partita molto importante, abbiamo avuto queste prime due partite in cui abbiamo fatto un pareggio in Turchia con il Fenerbahce e dopo la sconfitta con il Real in casa dopo una prestazione incredibile, direi. Dobbiamo continuare così cercando ovviamente di cambiare il risultato rispetto alle prime due partite, e cercare di vincere"


Sei tornato dopo sei mesi: che squadra hai trovato? E in che condizioni ti senti?
"È un buon momento, perché ogni giorno mi sembra di migliorare a livello fisico e ho trovato il mio gruppo di sempre, un gruppo eccezionale, sano, puro, che lavora forte sempre tutti i giorni, si prepara al meglio per le partite, e questo è quello che dobbiamo fare e pensare. Adesso abbiamo questa gara importante domani, una gara che vogliamo assolutamente vincere"


Sei sempre molto generoso nel dispensare consigli, soprattutto ai giovani. Tanti si rivedono in te e sicuramente tra questi c'è Lulli. Cosa ti piace di lui? Che patrimonio è per la Roma e per il calcio italiano? 

"Credo che una delle qualità più grandi di Emanuele sia quella di essere un ragazzo molto puro, molto semplice, con il sorriso. Deve solo pensare a godersi questi momenti perché se li sta meritando, e quando uno si merita qualcosa, poi deve avere anche il piacere di godersi il momento che sta vivendo. Sempre non dimenticandosi che può migliorare in tantissime altre cose e crescere, ma lui è un ragazzo che ha la testa sulle spalle, un ragazzo umile, buono, quindi sono sicuro che il suo percorso sarà importante e diventerà importante sia per la Roma che per l’Italia"

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