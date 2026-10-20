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Como, Nico Paz: "Fabregas? Si inca**a quando si deve inca**are. Un po' di paura la fa..."

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Il Como si prepara a una notte storica: mercoledì alle 18.45 sfida il Manchester United, live su Sky Sport e in streaming su NOW. Anche Nico Paz non vede l'ora: "Sogniamo di giocare partite come questa". E sul figlio di Messi che ha indossato la maglia del Como: "Un onore che il miglior giocatore della storia ce l'abbia". Su Fabregas: "Si incazza quando si deve incazzare, ormai lo conosco..."

COMO-UNITED, LE PROBABILI FORMAZIONI - LA FOTO DEL FIGLIO DI MESSI

Fabregas ti ha insegnato quasi tutto perché il colpo di testa te l'ha insegnato qualcun altro...

"Sì il colpo di testa me l'ho imparato da mio papà. Non lo faccio ancora come lui ma provo a migliorarlo".

Il piede sinistro l'hai migliorato stando in nazionale con Messi. Che effetto ti ha fatto di vedere il figlio di Messi con la maglia del Como?
"Un onore che il miglior giocatore della storia abbia la nostra maglia. Dimostra che stiamo facendo le cose bene e che siamo diventati una squadra buonissima, molto meglio di tre anni fa. Ogni giorno stiamo migliorando tanto e vedere il figlio di Messi con la nostra maglia è un piacere e onore".

 

Che carica ti dà sfidare lo United, una delle squadre più tifate al mondo?

"Da quando si comincia a giocare a calcio, sogniamo di giocare in notti come queste contro una delle migliori squadre al mondo. Abbiamo tanta voglia di giocare".

Quale è la ricetta per non montarsi la testa?
"Provo a non dare importanza alle cose esterne al calcio. Sono onorato di fare come lavoro una cosa che mi piace, il mio sogno. L'unica differenza tra me e te è che io gioco a calcio ma alla fine siamo persone tutte uguali".

Quanto è difficile gestire le tante partite ravvicinate?
"Quando sono arrivato qui, non c'era nessuno che andava in nazionale. Ora siamo cresciuti e tanti ci vanno. Giocare ogni tre giorni non è facile ma noi siamo qui per questo e a me piace tanto perché è la cosa che mi piace più di tutto al mondo".

 

Come è Fabregas quando si arrabbia? Ti spaventa?
"Un po' di paura la fa ma lo conosco da un po' e so quando è serio e quando no. Abbiamo un grandissimo rispetto e lui si inca**a quando si deve inca**are. Non sempre si può giocare bene e quando non facciamo bene, si arrabbia".

 

como

Fabregas: "Sarà una serata storica. Out Rodriguez"

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