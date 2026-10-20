Como-Manchester United, la conferenza stampa di Fabregas e Nico Paz in diretta
Giornata di vigilia per il Como che domani alle 18.45 ospiterà il Manchester United per la terza giornata di Champions League (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Cesc Fabregas e Nico Paz stanno presentando il match in conferenza stampa, da seguire in diretta sul nostro liveblog
Come stai gestendo le prime critiche che stai ricevendo?
Nico Paz: "Sto facendo un gran inizio di stagione, i numeri non sono la cosa più importante. Sono felice del mio percorso in questo inizio stagione".
Cosa si prova ad affrontare lo United? In Inghilterra parlano di te come prossimo allenatore dei Red Devils...
Fabregas: "Non rispondo, perché mi sembra una domanda brutta, senza rispetto per un grandissimo giocatore e allenatore come Carrick".
Come sta Chalobah? Non avete a disposizione anche Diao e Kean...
Fabregas: "Ci sarà un lungo stop per Jesus Rodriguez, oggi ha fatto un tiro in porta a fine allenamento e si è fatto male. Non sembra un infortunio lieve, ma un po' più grave. Chalobah starà fuori due settimane, quindi perderà quattro partite. Kean vediamo se ce la fa per sabato, Diao torna dopo la sosta".
Quando sei rimasto quest'estate a Como, è per vivere una notte come questa?
Nico Paz: "Una serata come quella di domani è un premio a quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, meritiamo di giocare partite del genere. Abbiamo tanta voglia e siamo orgogliosi di poterla giocare".
Come si insegna ai calciatori che la storia non va in campo? Come li motivi davanti a un avversario così grande?
Fabregas: "La storia si insegna non parlando di quello. Il Manchester è come quando giochiamo con Inter, Milan, Juve. Parlo di quello che fa l'altra squadra e di come possiamo fargli male. Se dico ogni volta di stare attento al Manchester, i giocatori entrano in campo con paura. L'allenatore deve sempre dare fiducia alla sua squadra, io mi sento forte con i miei giocatori. Possiamo vincere se facciamo le cose come vanno fatte, se pensiamo che gli avversari sono superiori sarà più difficile".
Come si gestisce l'energia quando le cose non vanno per il meglio?
Nico Paz: "Per i giocatori la cosa più bella è giocare, anche se per la maggior parte della squadra giocare ogni 3 giorni è una novità. Si deve riposare bene per arrivare nelle migliori condizioni alla partita seguente. Siamo pronti per farlo".
Giocando così tanto, come si gestiscono questi passaggi a vuoto?
Fabregas: "Si deve gestire in maniera naturale. Dobbiamo essere tranquilli, l'importante è che la squadra giochi con ambizione e con la volontà di migliorare. Sicuramente tra cinque anni saremo meglio, perché è l'inizio di un nuovo percorso. Giocare ogni 3 giorni ti dà la possibilità di riscattarti dopo poco quando non vinci, questo è un piacere".
Le ha fatto piacere la foto social di Messi con suo figlio che indossava una maglia del Como?
Nico Paz: "Penso sia un onore vedere il miglior giocatore della storia con la maglia del Como, fino a qualche tempo fa era inimmaginabile".
La sorprende trovare lo United così in crisi? Può essere un'occasione per il Como?
Fabregas: "Le crisi nel calcio non esistono, ogni 3 giorni c'è una partita e non c'è tempo per pensare se c'è o no una crisi. Undici contro undici, si prova a vincere. La crisi la inventate voi, noi non la sentiamo perché siamo professionisti che vogliamo competere. Non credo a queste cose, sono il Manchester United e hanno grandissimi calciatori. Proveremo a vincere come detto prima"
Cosa si deve fare per vincere?
Nico Paz: "Si deve fare una partita perfetta, sono una squadra incredibile con giocatori di grandissima qualità".
Domani arriva lo United, che effetto le fa e che partita si aspetta?
Fabregas: "Una giornata storica, ancora una volta. E' un momento speciale quello che stiamo vivendo in questi mesi, staff e giocatori dobbiamo adattarci bene essendo consapevoli dell'importanza. Lo United è una grandissima squadra, ha grandissimi giocatori, con una storia pazzesca. Proveremo a vincere come sempre".
Inizia la conferenza stampa
Tra pochi attimi inizierà la conferenza stampa di Fabregas
Como e United insieme a 3 punti: la classifica del girone unico
Champions League, la classifica del girone unico dopo la 2^ giornataVai al contenuto
Come arriva il Manchester United al match
Periodo complicato per lo United, la cui ultima vittoria risale al 10 settembre, proprio in Champions League contro il Sabah. Da allora gli inglesi non hanno più vinto. Al rientro dalla sosta hanno pareggiato 1-1 in casa contro il Tottenham, prima di perdere 2-0 sul campo dell'Atletico Madrid in Champions e pareggiare 1-1 in trasferta contro il Leeds nell'ultima giornata di Premier League.
Come arriva il Como al match
Tre partite disputate dal Como dopo la sosta per le nazionali. La squadra di Fabregas ha pareggiato 0-0 in casa contro la Roma, prima di perdere 3-2 sul campo del Feyenoord nella seconda giornata di Champions League. Nell'ultima giornata di campionato, Douvikas e compagni sono tornati alla vittoria, battendo 3-1 la Fiorentina in trasferta.
Stasera in campo Napoli e Roma: le probabili formazioni
Due italiane in campo questa sera, entrambe alle 21: il Napoli di Allegri ospiterà al Maradona il Bodo/Glimt, mentre la Roma di Gasperini accoglierà all'Olimpico lo Slovan Bratislava.
Arbitra il tedesco Jablonski
La direzione della gara del Sinigaglia è stata affidata al tedesco Sven Jablonski. Stessa nazionalità anche per assistenti, quarto uomo e Var e Avar.
- Arbitro: Sven Jablonski (GER)
- Assistenti: Eduard Beitinger (GER) e Robert Kempter (GER)
- Quarto uomo: Tobias Reichel (GER)
- Video Assistant Referee: Christian Dingert (GER)
- Assistente Video Assistant Referee: Soren Storks (GER)
Un'altra settimana di coppe su Sky: oggi inizia la Champions
Nuova settimana di coppe europee su Sky Sport, con sette squadre italiane che scenderanno in campo tra martedì e giovedì. Oggi pomeriggio alle 18.45 il programma verrà aperto da due sfide di Champions League: la guida TV su Sky Sport.
Il calendario e gli orari di Champions LeagueVai al contenuto
La conferenza stampa di Fabregas alle 16:30
Giornata di vigilia per il Como, che domani ospiterà il Manchester United al Sinigaglia per la terza giornata della League Phase di Champions League. Cesc Fabregas alle 16.30 interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida contro gli inglesi.