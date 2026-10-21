Bruno Fernandes dopo il Como: "Non siamo più il Manchester United del passato"CHAMPIONS
Momento complicatissimo per i Red Devils, che non vincono da oltre un mese e incassano quattro gol al Sinigaglia. Il capitano Bruno Fernandes prende le distanze col passato a Sky: "In questo club ci si concentra troppo su quello che è stato fatto, ma noi non siamo quelli e dobbiamo guardare al futuro". La replica di Carrick: "Non sono d'accordo, siamo lontani da quei livelli ma l'anno scorso lo United ha dimostrato che può essere ancora grande"
COMO-UNITED 4-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA
L'ultima vittoria risale al 10 settembre contro il Sabah all'esordio in questa Champions, digiuno di successi che ribadisce tutte le difficoltà in casa Manchester United. E l'ultima uscita al Sinigaglia finisce con un pesantissimo 4-1, una lezione di calcio dello strepitoso Como di Fabregas che complica ulteriormente il momento dei Red Devils. Ne ha parlato a Sky il capitano Bruno Fernandes: "È un momento molto difficile per noi, non stiamo ottenendo i punti e i risultati che vogliamo. La cosa più importante è che non abbiamo le prestazioni che chiediamo a noi stessi. Purtroppo è uno di quei momenti in cui sembra che non riusciamo a uscirne. Dobbiamo fare qualcosa per cambiare questa situazione e cominciare a vincere perché è importante. Arrabbiato dopo il cambio? A nessuno piace uscire dal campo soprattutto con un risultato del genere. È stata una partita molto difficile per noi, era quasi impossibile giocare col pallone, non eravamo vicini per mantenere il possesso e per giocare nella loro metà campo. Il Como è stato molto coraggioso nel pressing uomo contro uomo, noi non l’abbiamo mai fatto e abbiamo concesso loro troppe opportunità di giocare tra le nostre linee riuscendo così a creare chance da gol".
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"Tutti allo United devono capire che non siamo più nel passato"
Significativa la presa di posizione di Bruno Fernandes che, alla domanda su come si possa uscire da questo momento, dice: "Tutti al club devono capire che non è più la stessa cosa, non siamo più nel passato e dobbiamo guardare al futuro. Dobbiamo creare qualcosa di diverso nel presente. In questo club ci si concentra troppo su quello che è stato fatto nel passato, ma non siamo più quelli. Il club e i giocatori lo devono capire. Purtroppo per noi, soprattutto per quanto riguarda i giocatori, chi viene pensa a vincere trofei, partite e raggiungere il livello più alto ma purtroppo è stato molto difficile in questo club negli ultimi anni. Questa è la situazione".
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Carrick: "Non sono d'accordo con Bruno"
Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto anche l'allenatore Michael Carrick, che al fischio finale si è scusato coi tifosi inglesi: "Mi dispiace per loro perché sono venuti qui, hanno speso per viaggiare e preso un impegno per esserci ma vedere un Manchester United giocare così in Champions League. È davvero una grandissima delusione. Non possiamo giocare in questo modo senza energia né intensità, ma non da parte di tutti". Messo a conoscenza della dichiarazione di Bruno Fernandes, ovvero che il Manchester United non è più quel Manchester United, Carrick ha replicato: "Non sono d'accordo con lui, ma in questo momento siamo molto lontani da quel livello. Quando siamo arrivati a gennaio abbiamo fatto più punti di tutti gli altri fino a fine campionato, quindi questa squadra ha dimostrato di poter ottenere dei buoni risultati su un lungo periodo di tempo. Ma dobbiamo fare molto meglio dopo questo inizio di stagione. Io a rischio? Stasera non conto io, non so cosa accadrà ma non sono io al centro della situazione. L’importante sono il club, la storia, la tradizione e i valori che rappresentiamo e oggi non siamo stati all’altezza".