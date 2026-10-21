Momento complicatissimo per i Red Devils, che non vincono da oltre un mese e incassano quattro gol al Sinigaglia. Il capitano Bruno Fernandes prende le distanze col passato a Sky: "In questo club ci si concentra troppo su quello che è stato fatto, ma noi non siamo quelli e dobbiamo guardare al futuro". La replica di Carrick: "Non sono d'accordo, siamo lontani da quei livelli ma l'anno scorso lo United ha dimostrato che può essere ancora grande" COMO-UNITED 4-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

L'ultima vittoria risale al 10 settembre contro il Sabah all'esordio in questa Champions, digiuno di successi che ribadisce tutte le difficoltà in casa Manchester United. E l'ultima uscita al Sinigaglia finisce con un pesantissimo 4-1, una lezione di calcio dello strepitoso Como di Fabregas che complica ulteriormente il momento dei Red Devils. Ne ha parlato a Sky il capitano Bruno Fernandes: "È un momento molto difficile per noi, non stiamo ottenendo i punti e i risultati che vogliamo. La cosa più importante è che non abbiamo le prestazioni che chiediamo a noi stessi. Purtroppo è uno di quei momenti in cui sembra che non riusciamo a uscirne. Dobbiamo fare qualcosa per cambiare questa situazione e cominciare a vincere perché è importante. Arrabbiato dopo il cambio? A nessuno piace uscire dal campo soprattutto con un risultato del genere. È stata una partita molto difficile per noi, era quasi impossibile giocare col pallone, non eravamo vicini per mantenere il possesso e per giocare nella loro metà campo. Il Como è stato molto coraggioso nel pressing uomo contro uomo, noi non l’abbiamo mai fatto e abbiamo concesso loro troppe opportunità di giocare tra le nostre linee riuscendo così a creare chance da gol". Approfondimento Spettacolo Como e Nico Paz: United dominato 4-1

"Tutti allo United devono capire che non siamo più nel passato" Significativa la presa di posizione di Bruno Fernandes che, alla domanda su come si possa uscire da questo momento, dice: "Tutti al club devono capire che non è più la stessa cosa, non siamo più nel passato e dobbiamo guardare al futuro. Dobbiamo creare qualcosa di diverso nel presente. In questo club ci si concentra troppo su quello che è stato fatto nel passato, ma non siamo più quelli. Il club e i giocatori lo devono capire. Purtroppo per noi, soprattutto per quanto riguarda i giocatori, chi viene pensa a vincere trofei, partite e raggiungere il livello più alto ma purtroppo è stato molto difficile in questo club negli ultimi anni. Questa è la situazione". Approfondimento Le pagelle di Como-Manchester United 4-1