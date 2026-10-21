Spettacolare poker degli azzurri ai Red Devils, prestazione analizzata a Sky da Cesc Fabregas: "È una notte speciale, ma restiamo umili. Stasera c'era anche l'emozione dei nostri ragazzi, che giocano le loro primissime partite in Champions. L'ambiente e l'energia si sentono, vincere così è una soddisfazione ma restiamo coi piedi per terra perché ora arriva il difficile". E sul club: "Se c'è fiducia e si va avanti come una famiglia, allora succedono cose belle"

Un altro 4-1, un altro spettacolo nelle notti di Champions. Solo applausi per il Como, che festeggia la sua seconda vittoria europea dopo il poker al Manchester United. Show di Nico Paz con due gol e un assist, reti di Douvikas e Ramon nella festa del Sinigaglia. Ne ha parlato Cesc Fabregas a Sky Sport: "È una notte speciale, però siamo ancora all’inizio di tutto quello che abbiamo in testa. Teniamo i piedi per terra e lavoriamo, oggi è stata una grande partita ma andiamo avanti così perché si gioca anche sabato. Dedichiamo la vittoria a Davide, uno dei nostri magazzinieri. Dobbiamo rimanere umili, questa è la cosa più importante. E dobbiamo impegnarci per lottare al massimo come in Coppa Italia contro l’Inter l’anno scorso provando il nostro gioco contro le più forti. Si possono fare tante cose bene, ma serve la condizione ottimale dei ragazzi. Oggi abbiamo preparato un tipo di partita: dimentichiamoci se lo United sta in un momento buono o meno, perché c'era l’emozione dei nostri ragazzi alle primissime gare in champions. L’ambiente e l’energia si sentono, vincere così è una soddisfazione ma restiamo coi piedi per terra perché ora arriva il difficile e sabato si gioca ancora".