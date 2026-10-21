Como-Manchester United, Fabregas: "Siamo solo all'inizio di quello che abbiamo in testa"CHAMPIONS
Spettacolare poker degli azzurri ai Red Devils, prestazione analizzata a Sky da Cesc Fabregas: "È una notte speciale, ma restiamo umili. Stasera c'era anche l'emozione dei nostri ragazzi, che giocano le loro primissime partite in Champions. L'ambiente e l'energia si sentono, vincere così è una soddisfazione ma restiamo coi piedi per terra perché ora arriva il difficile". E sul club: "Se c'è fiducia e si va avanti come una famiglia, allora succedono cose belle"
COMO-UNITED 4-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA
Un altro 4-1, un altro spettacolo nelle notti di Champions. Solo applausi per il Como, che festeggia la sua seconda vittoria europea dopo il poker al Manchester United. Show di Nico Paz con due gol e un assist, reti di Douvikas e Ramon nella festa del Sinigaglia. Ne ha parlato Cesc Fabregas a Sky Sport: "È una notte speciale, però siamo ancora all’inizio di tutto quello che abbiamo in testa. Teniamo i piedi per terra e lavoriamo, oggi è stata una grande partita ma andiamo avanti così perché si gioca anche sabato. Dedichiamo la vittoria a Davide, uno dei nostri magazzinieri. Dobbiamo rimanere umili, questa è la cosa più importante. E dobbiamo impegnarci per lottare al massimo come in Coppa Italia contro l’Inter l’anno scorso provando il nostro gioco contro le più forti. Si possono fare tante cose bene, ma serve la condizione ottimale dei ragazzi. Oggi abbiamo preparato un tipo di partita: dimentichiamoci se lo United sta in un momento buono o meno, perché c'era l’emozione dei nostri ragazzi alle primissime gare in champions. L’ambiente e l’energia si sentono, vincere così è una soddisfazione ma restiamo coi piedi per terra perché ora arriva il difficile e sabato si gioca ancora".
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"Se c'è fiducia dalla società, allora succedono cose belle"
Alla domanda di Paolo Condò sulla sua scelta di raggiungere il Como per poter avere carta bianca in panchina, Fabregas ha risposto: "Ero arrivato per il progetto ma prima per finire la mia carriera in campo, poi ho potuto iniziare con la Primavera. Carta bianca? Io non regalo niente, bisogna guadagnarsi le cose ogni giorno. Ho la grandissima fortuna di avere un presidente e un Ds magnifici che mi seguono e mi appoggiano nelle idee. Questa è la cosa più importante. Se c’è fiducia e si procede insieme come una famiglia, allora succedono cose belle". E sulla curiosità di Zvonimir Boban, che ricorda il suo passato da attaccante quando tornò al Barcellona di Guardiola, Cesc non ha dubbi: "Mi piaceva molto perché Iniesta, Xavi e Busquets erano posizionali, mentre io e Messi avevamo la libertà di occupare altri spazi".