Pallone d'Oro 2026, come si vota: regolamento e criteri di assegnazione
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Il 26 ottobre sarà assegnato il Pallone d'Oro per il 2026. Regolamenti, composizione della giuria e criteri di punteggio: tutto quello che c'è da sapere sul premio individuale più importante al mondo
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- Ci avviciniamo alla 70^ edizione del Pallone d'Oro: chi sarà l'erede di Ousmane Dembelé? Il vincitore sarà premiato a Londra (e non a Parigi) per celebrare i 70 anni dalla sua istituzione. La scelta della capitale inglese ha un valore simbolico: il ritorno nel Paese che ha visto nascere il primo vincitore della storia del trofeo, l'inglese Sir Stanley Matthews.
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- Il Pallone d'Oro viene assegnato da una giuria internazionale di giornalisti specializzati, con un rappresentante per ogni Paese delle prime 100 nazioni secondo il ranking FIFA per il premio maschile e delle prime 50 per quello femminile.
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- Il ranking Fifa utilizzato è quello in vigore al momento della pubblicazione delle liste dei candidati: l'8 settembre 2026.
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- Ogni membro della giuria sceglie 10 giocatori, in ordine decrescente di merito, da una lista di 30 candidati che viene stilata dalla redazione di France Football, da membri della redazione de L'Équipe, da almeno un membro della giuria dell'edizione precedente e dagli ambasciatori dell'Uefa (Luis Figo e Fabio Capello per il trofeo maschile e Nadine Kessler per il trofeo femminile).
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- I 10 giocatori selezionati ricevono i seguenti punti:
- 15 punti
- 12 punti
- 10 punti
- 8 punti
- 7 punti
- 5 punti
- 4 punti
- 3 punti
- 2 punti
- 1 punto
Il Pallone d'Oro viene assegnato al giocatore con il punteggio complessivo più alto.
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- In caso di parità nel conteggio totale dei voti, il criterio di spareggio sarà il numero di voti ottenuti per il 1° posto. In caso di ulteriore pareggio, si terrà conto del numero di voti per il 2° posto, poi per il 3° e così via.
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- Qualsiasi altra controversia riguardante il processo di votazione sarà risolta dal caporedattore di France Football, in qualità di organizzatore.
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- Vitinha (Psg/PORTOGALLO)
- Vinicius Jr (Real Madrid/BRASILE)
- Fabian Ruiz (Psg/SPAGNA)
- William Saliba (Arsenal/FRANCIA)
- Ferran Torres (Psg/SPAGNA)
- Dayot Upamecano (Bayern Monaco/FRANCIA)
- Rodri (Barcellona/SPAGNA)
- Declan Rice (Arsenal/INGHILTERRA)
- Willian Pacho (Psg/ECUADOR)
- Julian Quinoes (Al-Qadsiah/MESSICO)
- Michael Olise (Bayern Monaco/FRANCIA)
- Joao Neves (Psg/PORTOGALLO)
- Lionel Messi (Inter Miami/ARGENTINA)
- Nuno Mendes (Psg/PORTOGALLO)
- Lautaro Martinez (Inter/ARGENTINA)
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- Kylian Mbappé (Real Madrid/FRANCIA)
- Marquinhos (Psg/BRASILE)
- Sadio Mané (Al-Nassr/SENEGAL)
- Lamine Yamal (Barcellona/SPAGNA)
- Kvicha Kvaratskhelia (Psg/GEORGIA)
- Harry Kane (Bayern Monaco/INGHILTERRA)
- Achraf Hakimi (Psg/MAROCCO)
- Erling Haaland (Manchester City/NORVEGIA)
- Gabriel (Arsenal/BRASILE)
- Bruno Fernandes (Manchester United/PORTOGALLO)
- Luis Diaz (Bayern Monaco/COLOMBIA)
- Ousmane Dembelé (Psg/FRANCIA)
- Marc Cucurella (Real Madrid/SPAGNA)
- Pau Cubarsí (Barcellona/SPAGNA)
- Jude Bellingham (Real Madrid/INGHILTERRA)
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- La cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro si svolgerà a Londra il 26 ottobre.
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- LIONEL MESSI: 8 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023)
- CRISTIANO RONALDO: 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)
- MICHEL PLATINI: 3 (1983, 1984, 1985)
- JOHAN CRUYFF: 3 (1971, 1973, 1974)
- MARCO VAN BASTEN: 3 (1988, 1989, 1992)
- FRANZ BECKENBAUER: 2 (1972, 1976)
- RONALDO: 2 (1997, 2002)
- ALFREDO DI STEFANO: 2 (1957, 1959)
- KEVIN KEEGAN: 2 (1978, 1979)
- KARL-HEINZ RUMMENIGGE: 2 (1980, 1981)
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- OUSMANE DEMBELÉ: 1 (2025)
- RODRI: 1 (2024)
- KARIM BENZEMA: 1 (2022)
- LUKA MODRIC: 1 (2018)
- KAKÀ: 1 (2007)
- FABIO CANNAVARO: 1 (2006)
- RONALDINHO: 1 (2005)
- ANDRIY SHEVCHENKO: 1 (2004)
- PAVEL NEDVED: 1 (2003)
- MICHAEL OWEN: 1 (2001)
- LUIS FIGO: 1 (2000)
- RIVALDO: 1 (1999)
- ZINEDINE ZIDANE: 1 (1998)
- MATTHIAS SAMMER: 1 (1996)
- GEORGE WEAH: 1 (1995)
- HRISTO STOICHKOV: 1 (1994)
- ROBERTO BAGGIO: 1 (1993)
- JEAN-PIERRE PAPIN: 1 (1991)
- LOTHAR MATTHAUS: 1 (1990)
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- RUUD GULLIT: 1 (1987)
- IGOR BELANOV: 1 (1986)
- PAOLO ROSSI: 1 (1982)
- ALLAN SIMONSEN: 1 (1977)
- OLEH BLOCHIN: 1 (1975)
- GERD MULLER: 1 (1970)
- GIANNI RIVERA: 1 (1969)
- GEORGE BEST: 1 (1968)
- FLORIAN ALBERT: 1 (1967)
- BOBBY CHARLTON: 1 (1966)
- EUSEBIO: 1 (1965)
- DENIS LAW: 1 (1964)
- LEV YASHIN: 1 (1963)
- JOSEF MASOPUST: 1 (1962)
- OMAR SIVORI: 1 (1961)
- LUIS SUAREZ: 1 (1960)
- RAYMOND KOPA: 1 (1958)
- STANLEY MATTHEWS: 1 (1956)