 Pallone d'Oro 2026: regolamento, chi vota, criteri | Sky Sport
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Pallone d'Oro 2026, come si vota: regolamento e criteri di assegnazione

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Il 26 ottobre sarà assegnato il Pallone d'Oro per il 2026. Regolamenti, composizione della giuria e criteri di punteggio: tutto quello che c'è da sapere sul premio individuale più importante al mondo

YAMAL: "CREDO DI MERITARMI IL PALLONE D'ORO"

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