Grandissima emozione per Pisilli, che a fine partita ha raccontato su Sky Sport cosa abbia significato indossare la fascia da capitano della sua squadra del cuore. Una serata speciale per il centrocampista, che ha commentato così: "Ogni singolo minuto giocato con la fascia è stato un onore. Oggi mancava tanta gente che la porta prima di me, è spettata a me ed è stato un grandissimo onore".

L'INTERVISTA DI PISILLI. IL VIDEO