Roma, Pisilli come Totti: in gol alla prima partita con la fascia da capitano"romanità"
Introduzione
Serata da ricordare per Niccolò Pisilli, a segno nel 4-0 della Roma contro lo Slovan Bratislava nella terza giornata della League Phase di Champions League. Romano, romanista e in gol alla prima con la fascia da capitano al braccio: una serata nel segno dell’appartenenza giallorossa, con un precedente illustre, quello di Francesco Totti. Nel 1998 anche lui aveva segnato alla prima da capitano, firmando il gol vittoria contro la Fiorentina. E questa volta era in tribuna ad applaudire Pisilli.
Quello che devi sapere
Pisilli in gol alla prima da capitano
- Al 51' di Roma-Slovan Bratislava, Pellegrini si fa male ed è costretto a lasciare il campo: al suo posto entra Soulé e la fascia passa al braccio di Pisilli, indicato come vicecapitano in distinta. Pochi secondi dopo, al 52', il centrocampista trova il gol del momentaneo 3-0. Un segno del destino per lui: romano, romanista e subito a segno alla prima con la fascia da capitano della Roma. Vi ricorda qualcuno?
Totti, un precedente illustre (e da brividi)
- Esatto, Francesco Totti. Il simbolo più illustre di quella "romanità giallorossa" che oggi si ritrova in Pisilli: tifoso della Roma fin da bambino, ne ha poi scritto la storia in campo. Anche lui era andato a segno alla prima da capitano. Bisogna tornare indietro di 28 anni, al 17 ottobre 1998, quando la Roma di Zeman affrontò la Fiorentina all'Olimpico. In assenza di Aldair, la fascia finì sul braccio di Totti, protagonista di un finale incredibile: sotto per il gol di Batistuta, futuro giallorosso, e in nove contro dieci dopo le espulsioni di Di Biagio e Candela, la Roma pareggiò all'89' con Alenichev. Poi, al 94', Totti completò la rimonta, firmando il gol vittoria e facendo impazzire l'Olimpico.
Sotto gli occhi di Totti
- A rendere ancora più speciale la serata di Pisilli è stata la presenza all'Olimpico proprio di Francesco Totti. L'ex numero 10 ha seguito la gara di Champions League dalla tribuna, assistendo dal vivo al gol del giovane centrocampista. Prima del match, lo storico capitano giallorosso era passato anche nel tunnel, dove aveva salutato i giocatori tra abbracci, battute e sorrisi.
TOTTI ALL'OLIMPICO PER ROMA-SLOVAN. LE FOTO
La prima fascia, a una settimana di distanza
- A legare Pisilli e Totti c'è anche un'altra curiosità: l'età della prima volta da capitano. Totti aveva indossato la fascia a 22 anni e 20 giorni, Pisilli a 22 anni e 27 giorni. Appena una settimana di differenza per vivere la stessa emozione, entrambi festeggiandola con un gol.
Pisilli: "La fascia è un grandissimo onore"
Grandissima emozione per Pisilli, che a fine partita ha raccontato su Sky Sport cosa abbia significato indossare la fascia da capitano della sua squadra del cuore. Una serata speciale per il centrocampista, che ha commentato così: "Ogni singolo minuto giocato con la fascia è stato un onore. Oggi mancava tanta gente che la porta prima di me, è spettata a me ed è stato un grandissimo onore".
L'INTERVISTA DI PISILLI. IL VIDEO