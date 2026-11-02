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Manchester United-Roma, la conferenza stampa di Gasperini LIVE

live roma

Vigilia di Champions per la Roma, impegnata martedì alle 21 sul campo del Manchester United (diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). L'allenatore dei giallorossi, Gian Piero Gasperini, introduce la sfida in conferenza stampa, da seguire sul nostro liveblog

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La Roma sarebbe, al momento, in zona playoff.

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Ricco programma quello che ci attende in questa giornata di Champions League, distribuita tra martedì e mercoledì.

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Nella quarta giornata di Champions League la Roma è ospite del Manchester United. Presenta la gara in conferenza stampa l'allenatore dei giallorossi, Gian Piero Gasperini, a partire dalle 18.20: sul nostro liveblog la diretta testuale.

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