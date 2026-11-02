Manchester United-Roma, la conferenza stampa di Gasperini LIVE

Oggi è il portiere della Roma, ma non tutti ricordano Pierluigi Gollini al Manchester United. Tra il 2012 e il 2014, il numero 95 giallorosso era ancora un talento che diventò calciatore nell'Academy dei Red Devils tra allenamenti, amici e campioni. Lo raccontava lui stesso sui social, tuffo nel passato che riviviamo attraverso i suoi selfie dell'epoca...