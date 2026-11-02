Manchester United-Roma, la conferenza stampa di Gasperini LIVE
Vigilia di Champions per la Roma, impegnata martedì alle 21 sul campo del Manchester United (diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). L'allenatore dei giallorossi, Gian Piero Gasperini, introduce la sfida in conferenza stampa, da seguire sul nostro liveblog
United-Roma, quando Gollini era un baby Red Devil
Oggi è il portiere della Roma, ma non tutti ricordano Pierluigi Gollini al Manchester United. Tra il 2012 e il 2014, il numero 95 giallorosso era ancora un talento che diventò calciatore nell'Academy dei Red Devils tra allenamenti, amici e campioni. Lo raccontava lui stesso sui social, tuffo nel passato che riviviamo attraverso i suoi selfie dell'epoca...
Gollini ritrova il suo passato: foto e selfie di quando era un giovane Red DevilVai al contenuto
Gli highlights di Udinese-Roma
I giallorossi arrivano dalla vittoria per 5-2 in trasferta a Udine in Serie A.
La classifica del girone unico
La Roma sarebbe, al momento, in zona playoff.
Champions League, la classifica del girone unico dopo la 3^ giornataVai al contenuto
Non solo Manchester United-Roma
Ricco programma quello che ci attende in questa giornata di Champions League, distribuita tra martedì e mercoledì.
Il calendario e gli orari di Champions LeagueVai al contenuto
Cooperativa del gol
MIglior attacco del campionato e anche aggancio alla Lazio nella speciale classifica dei marcatori diversi per la squadra di Gasperini in Serie A.
Le squadre con più marcatori diversi in Italia e in Europa. La classificaVai al contenuto
Nella quarta giornata di Champions League la Roma è ospite del Manchester United. Presenta la gara in conferenza stampa l'allenatore dei giallorossi, Gian Piero Gasperini, a partire dalle 18.20: sul nostro liveblog la diretta testuale.