Serie A 2026-2027, i giocatori con più gol e assist tra i nuovi acquisti
Quali sono stati gli acquisti più azzeccati finora in Serie A in termini di produzione offensiva? Ecco la classifica per somma di gol e assist (esclusi i giocatori riscattati in estate): approccio clamoroso di Varela con la maglia del Monza. Dati Transfermarkt
- Kessié (Atalanta)
- Dovbyk (Bologna)
- Enem (Bologna)
- Piccoli (Bologna)
- Romano (Cagliari)
- Kaiki (Como)
- Liberali (Como)
- Gudmundsson (Lazio)
- Fatah (Lecce)
- Gila (Milan)
- Goglichidze (Monza)
- Kouadio (Monza)
- Zeballos (Monza)
- Lontani (Parma)
- Castro (Roma)
- Mora (Roma)
- Esposito (Sassuolo)
- Bragança (Torino)
- Comuzzo (Torino)
- Gol: 1
- Assist: 1
- acquistato dal Sassuolo per 3 milioni + 9 di bonus
- Gol: 1
- Assist: 1
- acquistato dal Cagliari per 12 milioni + 2 di bonus
- Gol: 1
- Assist: 1
- acquistato dalla Fiorentina per 5 milioni + 3 di bonus
- Gol: 1
- Assist: 1
- acquistato dal Psg per 41,2 milioni + 12 di bonus
- Gol: 1
- Assist: 2
- acquistato dallo Sporting CP in prestito con obbligo di riscatto per 1,5 milioni + 0,4 di bonus
- Gol: 1
- Assist: 2
- acquistato dal Bournemouth in prestito a 2 milioni con diritto di riscatto per 20 milioni
- Gol: 2
- Assist: 0
- acquistato dal Tigre per 7 milioni + 3 di bonus
- Gol: 2
- Assist: 0
- acquistato dal Southampton in prestito
- Gol: 2
- Assist: 0
- acquistato dal Siviglia per 16 milioni + 4 di bonus
- Gol: 2
- Assist: 0
- acquistato dal Parma per 22,5 milioni + 2,5 di bonus
- Gol: 2
- Assist: 1
- acquistato dal Psg per 73,1 milioni
- Gol: 3
- Assist: 0
- acquistato dall'Inter in prestito a 5 milioni + 3 di bonus con diritto di riscatto per 10 milioni
- Gol: 3
- Assist: 0
- acquistato dal Real Madrid in prestito
- Gol: 3
- Assist: 1
- acquistato dal Preston North End per 2,5 milioni + 1 di bonus
- Gol: 3
- Assist: 1
- acquistato dalla Juventus in prestito a 500 mila con diritto di riscatto per 12 (e controriscatto a 13,7)
- Gol: 3
- Assist: 1
- acquistato dallo Strasburgo per 50 milioni + 15-20 di bonus
- Gol: 4
- Assist: 0
- acquistato dall'Atalanta in prestito a 1 milione con obbligo di riscatto per 8 milioni
- Gol: 6
- Assist: 1
- acquistato dal Benfica per 2,5 milioni + 1 di bonus