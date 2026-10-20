 Serie A 26 27, giocatori con più gol e assist tra nuovi acquisti. Classifica | Sky Sport
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Serie A 2026-2027, i giocatori con più gol e assist tra i nuovi acquisti

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Quali sono stati gli acquisti più azzeccati finora in Serie A in termini di produzione offensiva? Ecco la classifica per somma di gol e assist (esclusi i giocatori riscattati in estate): approccio clamoroso di Varela con la maglia del Monza. Dati Transfermarkt

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