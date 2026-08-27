BRUGES (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Mechele, Lee, Seys; Vetlesen, Potts; Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi. All. Leko



A maggio è arrivata la seconda stella, 20° scudetto in bacheca per i nerazzurri del confermato Ivan Leko. E il mercato ha privato i campioni di Belgio di tre titolarissimi: ceduti Tzolis (Arsenal), Stankovic (Inter) e Onyedika (Eintracht) per un totale di 72 milioni di euro. Nient'altro che la prassi per un club abituato a monetizzare i propri gioielli e che ha aggiunto nuovi talenti: si va dall'esterno Virgili al mediano Potts fino al centravanti Vasovic e il centrale Lee. E tra i pali è arrivato il 37enne Sommer dall'Inter. A proposito d'Italia, Nicolò Tresoldi ha chiuso l'ultima annata con 23 gol complessivi. È nato a Cagliari prima di crescere dall'età di 13 anni in Germania dove rappresenta l'U21 tedesca, ma la scelta della Nazionale maggiore è ancora un discorso aperto… E gli altri? Si va dall'esperienza dei nazionali Vanaken e Mechele alla freschezza dei vari Seys, Forbs e Diakhon