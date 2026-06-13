La Turchia allenata da Vincenzo Montella debutta nel Mondiale contro l'Australia nel gruppo D, in programma domenica 14 giugno alle 6 a Vancouver (Canada) . Il Commissario Tecnico dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 con Celik, Calhanoglu e Yildiz titolari. Popovic con Toure come riferimento offensivo
- Portiere: CAKIR
- Terzino destro: CELIK
- Difensore centrale: DEMIRAL
- Difensore centrale: BARDACKI
- Terzino sinistro: ELMALI
- Centrocampista centrale: CALHANOGLU
- Centrocampista centrale: YUKSEK
- Trequartista destro: GULER
- Trequartista centrale: KOKCU
- Trequartista sinistro: YILDIZ
- Attaccante: GUL