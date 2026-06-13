 Turchia Australia, le probabili formazioni ai Mondiali 2026 | Sky Sport
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Mondiali 2026, Turchia-Australia: le probabili formazioni

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La Turchia allenata da Vincenzo Montella debutta nel Mondiale contro l'Australia nel gruppo D, in programma domenica 14 giugno alle 6 a Vancouver (Canada) . Il Commissario Tecnico dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 con Celik, Calhanoglu e Yildiz titolari. Popovic con Toure come riferimento offensivo

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