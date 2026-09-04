 Champions League 2026 2027, chi vincerà secondo il Supercomputer Opta | Sky Sport
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Chi vincerà la Champions League 2026-2027 secondo le previsioni di Opta

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Chi vincerà la Champions League 2026/27? Come ogni anno, il Supercomputer Opta ha elaborato le proprie previsioni, indicando l'Arsenal come principale favorita. Il Paris Saint-Germain, vincitore delle ultime due edizioni, è fuori dal podio, mentre l'Inter è l'unica squadra italiana in top 10. Di seguito come funziona il supercomputer e tutte le percentuali

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