Chi vincerà la Champions League 2026-2027 secondo le previsioni di Opta
Chi vincerà la Champions League 2026/27? Come ogni anno, il Supercomputer Opta ha elaborato le proprie previsioni, indicando l'Arsenal come principale favorita. Il Paris Saint-Germain, vincitore delle ultime due edizioni, è fuori dal podio, mentre l'Inter è l'unica squadra italiana in top 10. Di seguito come funziona il supercomputer e tutte le percentuali
- L'Opta Predictor è un modello previsionale creato da Opta per stimare le possibilità di sviluppo di una determinata competizione. Il modello matematico utilizzato tiene conto di molteplici variabili, tra cui:
- punti di forza e di debolezza delle avversarie ancora da affrontare
- serie storiche di risultati
- precedenti
- indici di rendimento e tanto altro
- Probabilità di giocare i playoff: 23,8%
- Di qualificarsi agli ottavi: 6,5%
- Ai quarti: 1%
- In semifinale: 0,1%
- In finale: 0%
- Di vincere la Champions League: 0%
- Probabilità di giocare i playoff: 15,3%
- Di qualificarsi agli ottavi: 4%
- Ai quarti: 0,8%
- In semifinale: 0,2%
- In finale: 0%
- Di vincere la Champions League: 0%
- Probabilità di giocare i playoff: 18,1%
- Di qualificarsi agli ottavi: 4,4%
- Ai quarti: 0,6%
- In semifinale: 0,1%
- In finale: 0%
- Di vincere la Champions League: 0%
- Probabilità di giocare i playoff: 27,9%
- Di qualificarsi agli ottavi: 10,3%
- Ai quarti: 2,3%
- In semifinale: 0,4%
- In finale: 0,1%
- Di vincere la Champions League: 0%
- Probabilità di giocare i playoff: 35,9%
- Di qualificarsi agli ottavi: 14,4%
- Ai quarti: 3,3%
- In semifinale: 0,7 %
- In finale: 0,2%
- Di vincere la Champions League: 0%
- Probabilità di giocare i playoff: 41,4%
- Di qualificarsi agli ottavi: 19,6%
- Ai quarti: 5,5%
- In semifinale: 1,3%
- In finale: 0,3%
- Di vincere la Champions League: 0,1%
- Probabilità di giocare i playoff: 42,4%
- Di qualificarsi agli ottavi: 20,6%
- Ai quarti: 5,8%
- Alle semifinali: 1,3%
- In finale: 0,4%
- Di vincere la Champions League: 0,1%
- Probabilità di giocare i playoff: 44,3%
- Di qualificarsi agli ottavi: 24,4%
- Ai quarti: 7,5%
- Alle semifinali: 2,1%
- In finale: 0,6%
- Di vincere la Champions League: 0,2%
- Probabilità di giocare i playoff: 43,7%
- Di qualificarsi agli ottavi: 22,4%
- Ai quarti: 7,1%
- Alle semifinali: 2,1%
- In finale: 0,5%
- Di vincere la Champions League: 0,2%
- Probabilità di giocare i playoff: 48,9%
- Di qualificarsi agli ottavi: 29,3%
- Ai quarti: 10%
- Alle semifinali: 3,4%
- In finale: 0,8%
- Di vincere la Champions League: 0,2%
- Probabilità di giocare i playoff: 44,6%
- Di qualificarsi agli ottavi: 25,1%
- Ai quarti: 7,9%
- Alle semifinali: 2,3%
- In finale: 0,7%
- Di vincere la Champions League: 0,2%
- Probabilità di giocare i playoff: 47,7%
- Di qualificarsi agli ottavi: 28,3%
- Ai quarti: 9,8%
- Alle semifinali: 2,9%
- In finale: 0,8%
- Di vincere la Champions League: 0,3%
- Probabilità di giocare i playoff: 50,7%
- Di qualificarsi agli ottavi: 32,8%
- Ai quarti: 10,7%
- Alle semifinali: 3,2%
- In finale: 0,9%
- Di vincere la Champions League: 0,3%
- Probabilità di giocare i playoff: 51,4%
- Di qualificarsi agli ottavi: 34,1%
- Ai quarti: 12,7%
- Alle semifinali: 4%
- In finale: 1,1%
- Di vincere la Champions League: 0,4%
- Probabilità di giocare i playoff: 52,5%
- Di qualificarsi agli ottavi: 39,2%
- Ai quarti: 15,2%
- Alle semifinali: 5,3%
- In finale: 1,5%
- Di vincere la Champions League: 0,6%
- Probabilità di giocare i playoff: 53,6%
- Di qualificarsi agli ottavi: 41,9%
- Ai quarti: 15,9%
- Alle semifinali: 5,2%
- In finale: 1,7%
- Di vincere la Champions League: 0,6%
- Probabilità di giocare i playoff: 47,8%
- Di qualificarsi agli ottavi: 33,1%
- Ai quarti: 12,9%
- Alle semifinali: 4,7%
- In finale: 1,6%
- Di vincere la Champions League: 0,6%
- Probabilità di giocare i playoff: 50,9%
- Di qualificarsi agli ottavi: 37,1%
- Ai quarti: 14,3%
- Alle semifinali: 5,2%
- In finale: 1,7%
- Di vincere la Champions League: 0,6%
- Probabilità di giocare i playoff: 54,4%
- Di qualificarsi agli ottavi: 41%
- Ai quarti: 16%
- Alle semifinali: 5,8%
- In finale: 1,9%
- Di vincere la Champions League: 0,6%
- Probabilità di giocare i playoff: 55,7%
- Di qualificarsi agli ottavi: 51,4%
- Ai quarti: 19,9%
- Alle semifinali: 6,3%
- In finale: 1,9%
- Di vincere la Champions League: 0,7%
- Probabilità di giocare i playoff: 53,5%
- Di qualificarsi agli ottavi: 45,2%
- Ai quarti: 18,6%
- Alle semifinali: 7%
- In finale: 2,4%
- Di vincere la Champions League: 0,8%
- Probabilità di giocare i playoff: 54,2%
- Di qualificarsi agli ottavi: 48,1%
- Ai quarti: 19,5%
- Alle semifinali: 7,3%
- In finale: 2,3%
- Di vincere la Champions League: 0,9%
- Probabilità di giocare i playoff: 52,5%
- Di qualificarsi agli ottavi: 42,3%
- Ai quarti: 17,8%
- Alle semifinali: 6,6%
- In finale: 2,4%
- Di vincere la Champions League: 1%
- Probabilità di giocare i playoff: 55,8%
- Di qualificarsi agli ottavi: 50%
- Ai quarti: 22,2%
- Alle semifinali: 9,3%
- In finale: 3,5%
- Di vincere la Champions League: 1,4%
- Probabilità di giocare i playoff: 55,2%
- Di qualificarsi agli ottavi: 51,7%
- Ai quarti: 23%
- Alle semifinali: 9,4%
- In finale: 3,5%
- Di vincere la Champions League: 1,4%
- Probabilità di giocare i playoff: 55,8%
- Di qualificarsi agli ottavi: 56,9%
- Ai quarti: 25,8%
- Alle semifinali: 11%
- In finale: 4,2%
- Di vincere la Champions League: 1,8%
- Probabilità di giocare i playoff: 54,6%
- Di qualificarsi agli ottavi: 58,6%
- Ai quarti: 28,6%
- Alle semifinali: 12,3%
- In finale: 4,9%
- Di vincere la Champions League: 2%
- Probabilità di giocare i playoff: 48,5%
- Di qualificarsi agli ottavi: 72,5%
- Ai quarti: 39,1%
- Alle semifinali: 19,3%
- In finale: 8,3%
- Di vincere la Champions League: 3,4%
- Probabilità di giocare i playoff: 52,3%
- Di qualificarsi agli ottavi: 68,2%
- Ai quarti: 37,4%
- Alle semifinali: 19,1%
- In finale: 8,8%
- Di vincere la Champions League: 3,7%
- Probabilità di giocare i playoff: 44,6%
- Di qualificarsi agli ottavi: 77,2%
- Ai quarti: 44,4%
- Alle semifinali: 23,2%
- In finale: 11,2%
- Di vincere la Champions League: 5,1%
- Probabilità di giocare i playoff: 45,8%
- Di qualificarsi agli ottavi: 77,4%
- Ai quarti: 44,5%
- Alle semifinali: 22,5%
- In finale: 10,4%
- Di vincere la Champions League: 5,1%
- Probabilità di giocare i playoff: 43,5%
- Di qualificarsi agli ottavi: 79,7%
- Ai quarti: 49,4%
- Alle semifinali: 28,2%
- In finale: 14,4%
- Di vincere la Champions League: 7%
- Probabilità di giocare i playoff: 44,7%
- Di qualificarsi agli ottavi: 79,6%
- Ai quarti: 49,8%
- Alle semifinali: 29,1%
- In finale: 15,6%
- Di vincere la Champions League: 7,7%
- Probabilità di giocare i playoff: 36,8%
- Di qualificarsi agli ottavi: 86,3%
- Ai quarti: 58,9%
- Alle semifinali: 37,7%
- In finale: 22,4%
- Di vincere la Champions League: 12%
- Probabilità di giocare i playoff: 25,4%
- Di qualificarsi agli ottavi: 93,5%
- Ai quarti: 70,9%
- Alle semifinali: 50,7%
- In finale: 34%
- Di vincere la Champions League: 19,9%
- Probabilità di giocare i playoff: 25,6%
- Di qualificarsi agli ottavi: 93,1%
- Ai quarti: 70,6%
- Alle semifinali: 50,6%
- In finale: 34,7%
- Di vincere la Champions League: 21,2%