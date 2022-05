Serata amara per il Liverpool. Dopo i fatti avvenuti fuori dallo Stade de France prima dell'inizio della finale di Champions, che hanno visto protagonisti molti tifosi dei Reds che sono riusciti a entrare nello stadio solo verso le 22:30 (clicca qui per scoprire il perché), la squadra ha poi perso la partita contro il Real Madrid (0-1) e tornerà a casa senza la coppa. Ma per Jurgen Klopp non c'è tempo per piangersi addosso. Anzi, ha già lo sguardo focalizzato al prossimo obiettivo, ossia la prossima Champions: "Dove si gioca la prossima finale? Istanbul? Prenoto già l'hotel...", ha commentato l'allenatore tedesco, già carico in vista della prossima edizione, dove ci sarà modo di cercare l'immediato riscatto.