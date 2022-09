Terminato il calciomercato, le squadre italiane impegnate nella prossima Champions League hanno iniziato a consegnare alla Uefa le liste dei giocatori che prenderanno parte alla competizione. Nessuna sorpresa per Juventus e Inter, che inseriscono tutti i nuovi acquisti e non lasciano fuori nessun big: tra i bianconeri c'è anche Chiesa, in fase di recupero dopo l'infortunio al crociato. In arrivo le liste di Napoli e Milan