Con l'errore dal dischetto contro il Real Madrid, Messi diventa il giocatore ad aver fallito più rigori in Champions dal 2003 ad oggi. A quota 5 errori, come lui, Thierry Henry, che aveva anche una peggiore percentuale realizzativa. In una classifica in cui figurano quasi esclusivamente grandi campioni (perché i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli), c'è anche chi "vanta" un 100% di errore dal dischetto: 3 rigori tirati, 3 sbagliati

I 23 PORTIERI CHE HANNO PARATO UN RIGORE A MESSI