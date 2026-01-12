Al "Franchi" il Milan ha ottenuto un altro pareggio da situazione di svantaggio, come era accaduto qualche giorno prima in casa contro il Genoa. I rossoneri sono secondi nella speciale classifica delle squadre che, in questo campionato, hanno conquistato più punti in rimonta: al primo posto una sorpresa (dati Transfermarkt). L'unica che non è mai riuscita a recuperare è l'Inter

