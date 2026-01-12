 Serie A, quali squadre guadagnano più punti in rimonta? La classifica 2025 2026 | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Serie A, quali squadre guadagnano più punti in rimonta? La classifica 2025-2026

Serie A fotogallery
20 foto

Al "Franchi" il Milan ha ottenuto un altro pareggio da situazione di svantaggio, come era accaduto qualche giorno prima in casa contro il Genoa. I rossoneri sono secondi nella speciale classifica delle squadre che, in questo campionato, hanno conquistato più punti in rimonta: al primo posto una sorpresa (dati Transfermarkt). L'unica che non è mai riuscita a recuperare è l'Inter

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

ALTRE FOTOGALLERY

Ratkov è della Lazio: le ufficialità in Serie A

Calciomercato

La finestra di mercato di gennaio si è aperta e la Serie A inizia a piazzare i suoi colpi:...

4 foto

I più preziosi al mondo: Yamal vale quasi 350 mln!

CIES

L'Osservatorio sul calcio, il Cies, ha stilato la classifica dei giocatori più preziosi al mondo...

20 foto

Kalimuendo riparte dall'Eintracht in prestito

Calciomercato

Dopo sei mesi deludenti in Premier, inizia una nuova avventura per Kalimuendo che si trasferisce...

18 foto

Akanji in stile anni '70: I look dei calciatori

mani nei capelli

Akanji si è presentato ai microfoni di Sky Sport con un taglio anni '70, diverso dai capelli...

65 foto

Falcao torna ai Millonarios: tutti gli svincolati

Calciomercato

Ritorno a casa per Radamel Falcao che ha firmato con i MIllonarios fino a giugno. Nuova avventura...

26 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    13 mesi di inibizione per Zappi, presidente AIA

    arbitri

    Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri...

    Zaniolo, ok l'intervento di pulizia al ginocchio

    udinese

    Il giocatore dell'Udinese si è sottoposto a un intervento di pulizia meniscale del ginocchio...

    Napoli, per Meret nuovo infortunio in allenamento

    Serie A

    Alex Meret si ferma ancora: il Napoli ha comunicato che, in allenamento, il portiere azzurro ha...