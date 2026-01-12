Serie A, quali squadre guadagnano più punti in rimonta? La classifica 2025-2026
Al "Franchi" il Milan ha ottenuto un altro pareggio da situazione di svantaggio, come era accaduto qualche giorno prima in casa contro il Genoa. I rossoneri sono secondi nella speciale classifica delle squadre che, in questo campionato, hanno conquistato più punti in rimonta: al primo posto una sorpresa (dati Transfermarkt). L'unica che non è mai riuscita a recuperare è l'Inter
- Punti recuperati da situazioni di svantaggio: 0
- In svantaggio: 4 volte
- Vittorie: 0
- Pareggi: 0
- Sconfitte: 4
- Punti recuperati da situazioni di svantaggio: 1
- In svantaggio: 11 volte
- Vittorie: 0
- Pareggi: 1
- Sconfitte: 10
- Punti recuperati da situazioni di svantaggio: 1
- In svantaggio: 8 volte
- Vittorie: 0
- Pareggi: 1
- Sconfitte: 7
- Punti recuperati da situazioni di svantaggio: 2
- In svantaggio: 12 volte
- Vittorie: 0
- Pareggi: 2
- Sconfitte: 10
- Punti recuperati da situazioni di svantaggio: 2
- In svantaggio: 8 volte
- Vittorie: 0
- Pareggi: 2
- Sconfitte: 6
- Punti recuperati da situazioni di svantaggio: 3
- In svantaggio: 8 volte
- Vittorie: 0
- Pareggi: 3
- Sconfitte: 5
- Punti recuperati da situazioni di svantaggio: 3
- In svantaggio: 8 volte
- Vittorie: 1
- Pareggi: 0
- Sconfitte: 7
- Punti recuperati da situazioni di svantaggio: 4
- In svantaggio: 14 volte
- Vittorie: 0
- Pareggi: 4
- Sconfitte: 10
- Punti recuperati da situazioni di svantaggio: 4
- In svantaggio: 13 volte
- Vittorie: 0
- Pareggi: 4
- Sconfitte: 9
- Punti recuperati da situazioni di svantaggio: 5
- In svantaggio: 12 volte
- Vittorie: 1
- Pareggi: 2
- Sconfitte: 9
- Punti recuperati da situazioni di svantaggio: 5
- In svantaggio: 7 volte
- Vittorie: 1
- Pareggi: 2
- Sconfitte: 4
- Punti recuperati da situazioni di svantaggio: 5
- In svantaggio: 6 volte
- Vittorie: 1
- Pareggi: 2
- Sconfitte: 3
- Punti recuperati da situazioni di svantaggio: 6
- In svantaggio: 13 volte
- Vittorie: 1
- Pareggi: 3
- Sconfitte: 9
- Punti recuperati da situazioni di svantaggio: 6
- In svantaggio: 13 volte
- Vittorie: 1
- Pareggi: 3
- Sconfitte: 9
- Punti recuperati da situazioni di svantaggio: 6
- In svantaggio: 12 volte
- Vittorie: 1
- Pareggi: 3
- Sconfitte: 8
- Punti recuperati da situazioni di svantaggio: 7
- In svantaggio: 13 volte
- Vittorie: 1
- Pareggi: 4
- Sconfitte: 8
- Punti recuperati da situazioni di svantaggio: 8
- In svantaggio: 10 volte
- Vittorie: 2
- Pareggi: 2
- Sconfitte: 6
- Punti recuperati da situazioni di svantaggio: 8
- In svantaggio: 7 volte
- Vittorie: 2
- Pareggi: 2
- Sconfitte: 3
- Punti recuperati da situazioni di svantaggio: 10
- In svantaggio: 7 volte
- Vittorie: 2
- Pareggi: 4
- Sconfitte: 1
- Punti recuperati da situazioni di svantaggio: 11
- In svantaggio: 15 volte
- Vittorie: 2
- Pareggi: 5
- Sconfitte: 8