Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Psg a +16 posizioni, giù la Juve: la classifica di Champions al confronto con un anno fa

il confronto fotogallery
19 foto

La Champions è appena iniziata, ma si può già intravedere un cambiamento rispetto alle prime due giornate della stagione di esordio della classifica unica di un anno fa. Molte big sembrano infatti aver "preso le misure" al nuovo format: tante super potenze sono migliorate, delle big Juve e Liverpool sono invece quelle peggiorate (per ora). Ecco il confronto seguendo l'ordine di classifica della stagione in corso 2025/26

LA CLASSIFICA DELLA CHAMPIONS

ALTRE FOTOGALLERY

Fares lascia la Lazio e vola negli Emirati Arabi

Calciomercato

Dall'Italia agli Emirati Arabi. E' la volta di Mohammed Fares, esterno difensivo della Lazio che...

274 foto

Classifica Champions: il confronto con un anno fa

il confronto

La Champions è appena iniziata, ma si può già intravedere un cambiamento rispetto alle prime due...

19 foto

Tutte le maglie della Serie A 2025-2026

le foto

Il Bologna presenta la terza maglia, azzurra e con un rimando alla città e alla sua storia: farà...

61 foto

L'Italia sale al 6° posto: il ranking per nazioni

classifica

Al via una nuova settimana europea: dopo le gare di Champions l'Italia sale in sesta posizione,...

22 foto

Inter sempre terza: il ranking Uefa per club

classifica

Nuova stagione al via e nuovo ranking Uefa per club: Inter sempre terza e miglior italiana....

27 foto

Video in evidenza

    Champions League: Ultime Notizie

    Conte: "Spirito giusto, una vittoria da squadra"

    NAPOLI

    L'allenatore del Napoli commenta il successo sullo Sporting: "Abbiamo avuto lo spirito giusto e...

    Tudor: "I tre dietro tengono in piedi la baracca"

    Champions League

    L'allenatore bianconero dopo il 2-2 maturato al 90': "Non si può buttare via la partita così, ce...

    Scontri prima di Napoli-Sporting: il bilancio

    il bilancio

    Prima della sfida tra Napoli e Sporting, nel centro della città si sono verificati scontri tra...