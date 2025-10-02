La Champions è appena iniziata, ma si può già intravedere un cambiamento rispetto alle prime due giornate della stagione di esordio della classifica unica di un anno fa. Molte big sembrano infatti aver "preso le misure" al nuovo format: tante super potenze sono migliorate, delle big Juve e Liverpool sono invece quelle peggiorate (per ora). Ecco il confronto seguendo l'ordine di classifica della stagione in corso 2025/26

LA CLASSIFICA DELLA CHAMPIONS