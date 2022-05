10/12 ©IPA/Fotogramma

10) GOL PIÙ "ANZIANO" IN FINALE - Non sarà primato assoluto ma, comunque, da libro dei record. Il giorno della finale Benzema avrà 34 anni e 160, segnando diventerebbe il secondo più anziano a far gol in una finale di Champions, dopo Maldini a 36 anni 333 giorni contro il Liverpool nel 2005. Ma ancora meglio (di Benzema) potrebbero fare Modric (36 anni e 261 giorni) e Milner (36 anni e 144 giorni).