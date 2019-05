Eventi storici come la caduta del muro di Berlino o di Piazza Tienanmen, momenti tragici come la morte di Scirea o la strage di Hillsborough, film leggendari come "L’attimo fuggente" e sviluppi tecnologici che cambieranno il mondo come il World Wide Web, l’odierna Internet. Ecco cosa succedeva nel 1989, anno in cui il Milan di Sacchi vinceva la sua terza Coppa dei Campioni, la prima della presidenza Berlusconi