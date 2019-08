La Champions League entrerà nel vivo con i sorteggi dei gironi in programma giovedì 29 agosto. Per ora, in attesa dei risultati dei playoff, sono 26 le squadre qualificate. La prima fascia è l'unica definitiva e comprende i vincitori di Champions ed Europa League e i campioni in carica dei sei campionati top a livello europeo. Il Real paga gli "zeru tituli" dello scorso anno e scende in seconda