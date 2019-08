IL PUNTO DEBOLE. Come detto in coda alle gerarchie del girone, il Lokomotiv vanta un ex juventino come Howedes (3 presenze e un gol) nella stagione 2017/18 falcidiata dagli infortuni. Proprio la difesa di Semin, al netto di un valore esibito in Russia, risulta vulnerabile e rischia grosso contro corazzate del calibro di Juve e Atletico Madrid. Vietato scordare come la Lokomotiv abbia perso 6 delle ultime 7 gare in Champions: solo una volta ha raggiunto gli ottavi nel 2004