Inter, Esposito e gli attaccanti più giovani titolari all'esordio in Champions
Il suo debutto europeo ha convinto tifosi e addetti ai lavori: Francesco Pio Esposito ha esordito contro l'Ajax a 20 anni e 81 giorni, diventando il terzo attaccante più giovane a giocare da titolare in Champions con l'Inter. E pazienza se non ha segnato: ha giocato di squadra, ha messo spesso i compagni davanti alla porta ed è entrato nella classifica dei bomber nerazzurri più giovani a scendere in campo dal 1' nella massima competizione europea. Vediamola qui di seguito (dati Opta)
- Età: 23 anni e 78 giorni
- Partita: Inter-Monaco
- Data: 27 novembre 1963
- Età: 23 anni e 71 giorni
- Partita: Everton-Inter
- Data: 18 settembre 1963
- Età: 22 anni e 210 giorni
- Partita: Inter-Werder Brema
- Data: 14 settembre 2004
- Età: 22 anni e 154 giorni
- Partita: Inter-Werder Brema
- Data: 29 settembre 2010
- Età: 22 anni e 26 giorni
- Partita: Inter-Slavia Praga
- Data: 17 settembre 2019
- Età: 21 anni e 359 giorni
- Partita: Real Madrid-Inter
- Data: 16 settembre 1998
- Età: 20 anni e 129 giorni
- Partita: Inter-Sturm Graz
- Data: 30 settembre 1998
- Età: 20 anni e 81 giorni
- Partita: Ajax-Inter
- Data: 17 settembre 2025
- Età: 18 anni e 142 giorni
- Partita: Bayer Leverkusen-Inter
- Data: 19 marzo 2003
- Età: 18 anni e 50 giorni
- Partita: Inter-Werder Brema
- Data: 1 ottobre 2008