Il suo debutto europeo ha convinto tifosi e addetti ai lavori: Francesco Pio Esposito ha esordito contro l'Ajax a 20 anni e 81 giorni, diventando il terzo attaccante più giovane a giocare da titolare in Champions con l'Inter. E pazienza se non ha segnato: ha giocato di squadra, ha messo spesso i compagni davanti alla porta ed è entrato nella classifica dei bomber nerazzurri più giovani a scendere in campo dal 1' nella massima competizione europea. Vediamola qui di seguito (dati Opta)

IL COMMENTO DI CAPELLO