Come già ufficializzato, l'Inter giocherà la finale di Champions a Monaco di Baviera con la maglia gialla dalle rifiniture nere, la terza della squadra in questa stagione. Nella maggior parte delle finali europee disputate nella sua storia, il club ha sempre optato per le classiche strisce verticali nerazzurre. Ci sono però due eccezioni fortunate: una in Coppa dei Campioni e un'altra in cui c'era sempre Parigi di mezzo

PSG-INTER: TUTTE LE NEWS