L'Estadio Municipal de Anoeta, casa della Real Sociedad, sarà il dodicesimo uomo in campo per Imanol Alguacil: gli spagnoli vogliono l'impresa contro il PSG. I francesi volano in Spagna forti dei due gol dell'andata degli ottavi di Champions League, firmati da Kylian Mbappé e Bradley Barcola. La squadra di Luis Enrique è prima in campionato, a +9 punti sulla seconda, vantaggio che gli permette di concentrarsi sulla conquista della Champions League, un vero e proprio obiettivo da diversi anni a questa parte. Davanti trova una Real Sociedad intenzionata a fare risultato, con un allenatore che, per quanto detto in conferenza stampa, sogna "una notte magica". Gli spagnoli non hanno mai superato gli ottavi della competizione, in difficoltà in questo senso anche il PSG che, dopo la finale contro il Bayern Monaco nella stagione 2019/20 (poi persa), e la semifinale contro il Manchester City nel 2020/21, non va oltre gli ottavi da due anni. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW.