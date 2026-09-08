Pallone d'Oro 2026, candidati finalisti e nominations premi di diretta
Gli organizzatori del Pallone d'Oro stanno svelando in tempo reale i candidati ai premi per l'edizione 2026. La premiazione si terrà per la prima volta a Londra, il 26 ottobre prossimo. Questo l'ordine dei premi di cui stanno svelando le nominations, declinati naturalmente sia al maschile che al femminile: miglior club, miglior attaccante, allenatore, portiere, giovane talento e Pallone d'Oro
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Germania)
- Cata Coll (Barcellona/Spagna)
- Hannah Hampton (Chelsea/Inghilterra)
- Lorena (Kansas City Current/Brasile)
- Ayaka Yamashita (Manchester City/Giappone)
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de la Fuente (Spagna)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bayern Monaco)
- Luis Enrique (Psg)
- Jonatan Giráldez (OL Lyoness)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (Giappone)
- Pere Romeu (Barcellona)
- Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)
- Arsenal
- Bayern
- Bodo-Glimt
- Flamengo
- Psg
- Barcellona
- Bayern
- Club America
- Manchester City
- Lione
- La cerimonia di premiazione dell'edizione 2026 del Pallone d'Oro non sarà come di consueto a Parigi ma a Londra. La scelta è stata fatta per celebrare il 70° anniversario della nascita del premio, riportandolo nel Paese del primo vincitore della storia: l'inglese Sir Stanley Matthews (nel 1956)