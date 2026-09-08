 Pallone d'Oro 2026, candidati finalisti e nominations premi. La diretta live | Sky Sport
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Pallone d'Oro 2026, candidati finalisti e nominations premi di diretta

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Gli organizzatori del Pallone d'Oro stanno svelando in tempo reale i candidati ai premi per l'edizione 2026. La premiazione si terrà per la prima volta a Londra, il 26 ottobre prossimo. Questo l'ordine dei premi di cui stanno svelando le nominations, declinati naturalmente sia al maschile che al femminile: miglior club, miglior attaccante, allenatore, portiere, giovane talento e Pallone d'Oro

TUTTI I VINCITORI DEL PALLONE D'ORO

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