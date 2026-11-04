Tradotta in un lancio di palle da tennis e palloncini verdi e oro in campo, mentre dagli spalti si alzavano cori contro la proprietà; tutto questo come simbolo di protesta per gli scarsi risultati che ormai attanagliano da anni il glorioso club di Manchester (che era reduce da ben 9 partite di fila senza vittoria). Al 21' della partita contro la Roma, dalla Stretford End, sono stati lanciati in campo migliaia di palloncini verdi e oro, insieme a tante palline da tennis che hanno portato a qualche secondo di interruzione.

La scelta dei colori non è stata casuale: verde e oro erano i colori del Newton Heath, il club da cui nacque il Manchester United. Da anni vengono utilizzati dai tifosi come simbolo della contestazione alla famiglia Glazer. Anche il momento della protesta ha un significato preciso: il 21' richiama i 21 anni trascorsi dall'acquisizione del club da parte dei Glazer nel 2005

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