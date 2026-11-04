Introduzione
Sulla clamorosa rimonta subita dalla Roma a Manchester pesano i due errori di Balerdi e Vasquez (che pure aveva parato un rigore…). Zielinski segna un gol bellissimo con l'Inter, Yamal e Doué invece ringraziano le "disturzioni dal basso" di Aston Villa e Villarreal. E ancora: due "doppi pali", palline da tennis in campo e fuochi d'artificio sul tetto dello stadio, fino al momento più commovente: il ricordo di Jesus De Miguel a Barcellona e Madrid
Quello che devi sapere
La Roma si fa rimontare dallo United: il liscio di Balerdi costa caro
Da 2-0 a 3-2 contro uno United in crisi di risultati. Sembrava tutto fatto per la Roma che a Old Trafford vola sul doppio vantaggio nel primo temo con Soulé e Malen. Nella ripresa il terzo portiere Vasquez para pure un rigore a Bruno Fernandes, poi tutto precipita: rigore ripetuto per un ingresso in area anticipato di Cristante, gol e 2-2 firmato da Cunha su questo clamoroso liscio di Balerdi… (e non è finita)
…Poi l'errore di Vasquez per il 3-2 decisivo
Svilar infortunato, Gollini fermato da un problema alla schiena: Gasperini a Old Trafford ha schierato il portiere colombiano tra i pali, all'esordio assoluto in giallorosso e in Champions. Sì, proprio il terzo portiere stava per diventare eroe di giornata col rigore parato a Bruno Fernandes, non fosse che poi arrivi la ripetizione del penalty, l'1-2, il 2-2 e dunque il 3-2 United, in questo caso macchiato proprio dal suo errore a coprire male il primo palo. Avrà modo di rifarsi.
IL VIDEO DELL'ERRORE DI VASQUEZ
Ma tutto era iniziato con una protesta contro lo United
Tradotta in un lancio di palle da tennis e palloncini verdi e oro in campo, mentre dagli spalti si alzavano cori contro la proprietà; tutto questo come simbolo di protesta per gli scarsi risultati che ormai attanagliano da anni il glorioso club di Manchester (che era reduce da ben 9 partite di fila senza vittoria). Al 21' della partita contro la Roma, dalla Stretford End, sono stati lanciati in campo migliaia di palloncini verdi e oro, insieme a tante palline da tennis che hanno portato a qualche secondo di interruzione.
La scelta dei colori non è stata casuale: verde e oro erano i colori del Newton Heath, il club da cui nacque il Manchester United. Da anni vengono utilizzati dai tifosi come simbolo della contestazione alla famiglia Glazer. Anche il momento della protesta ha un significato preciso: il 21' richiama i 21 anni trascorsi dall'acquisizione del club da parte dei Glazer nel 2005
TUTTE LE FOTO DELLA PROTESTA A OLD TRAFFORD
Doumbia brilla ancora: altro gol in Champions con lo Sporting
Intanto c'è un Issa Doumbia continua a lasciare il segno in Champions League. Dopo aver realizzato il suo primo gol nella competizione lo scorso ottobre, il centrocampista italiano classe 2003 è andato nuovamente a segno, questa volta nella sfida contro lo Shakhtar. Un’altra prestazione importante per il giovane azzurro, diventato ormai un elemento centrale dello Sporting. La squadra portoghese sta vivendo un ottimo momento in coppa, dove ha conquistato nove punti sui dodici. Doumbia, arrivato in Portogallo durante l’estate dopo il trasferimento dal Venezia per oltre 20 milioni di euro, ha trovato immediatamente grande spazio. Dal suo arrivo, infatti, è stato schierato praticamente sempre da titolare, confermando la fiducia riposta in lui dal club.
Il fulmine di Zielinski
È stato il gol che ha chiuso definitivamente il match del De Kuip: Feyenoord 0, Inter 3. Al 54' Zielinski 'si mette in proprio' con una percussione centrale, guadagna campo, arriva ai 20 metri, prende la mira e lascia partire un gran sinistro che rientra appena, tocca il palo e finisce alle spalle di un volenteroso Ernst. Il portiere del Feyenoord prova a tuffarsi ma la traiettoria del tiro è troppo perfetta e non c'è niente da fare.
Fuochi al De Kuip… pure sul tetto!
Al 71' della sfida di Champions tra i nerazzurri e gli olandesi - sotto nel risultato - c'è stato chi ha fatto partire razzi e fuochi d'artificio. Qualcuno è finito in campo, altri addirittura sul tetto, con l'arbitro costretto a sospendere per qualche minuto la partita…
IL VIDEO DELLO STRANO EPISODIO
Distruzione dal basso 1: Aston Villa per Yamal
Non potevano mancare i classici episodi di "distruzione dal basso" nella serata di Champions. Si sa, ormai si parte sempre da dietro ma, a volte, l'errore è dietro l'angolo. Se poi c'è una squadra aggressiva come il Barça e un campione come Yamal in agguato, allora non c'è speranza. Qui la prima rete dei catalani, che poi domineranno l'intero match vincendo 3-0.
Distruzione dal basso 2: Villarreal per Doué
Copia-incolla. Serataccia per il Villarreal che ne prende 6 in casa da un Psg ormai senza più aggettivi. Neves sblocca dopo appena nove minuti, poi Doué fa 2-0 al dodicesimo di gioco su questo clamoroso regalo del portiere Gulacsi. Poco dopo si mette anche peggio, visto che il Psg vola addirittura sul 4-0 al diciassettesimo del primo tempo!
La rissona in Gala-Stoccarda (ma alla fine arrivano solo due gialli)
Momenti di tensione durante la sfida tra Galatasaray e Stoccarda. Al 37’ del primo tempo, un contrasto avvenuto nei pressi della linea laterale tra Undav e Baris Yilmaz ha acceso improvvisamente gli animi. La situazione è degenerata in pochi istanti, con numerosi giocatori coinvolti in una maxi rissa in campo. Le immagini mostrano un momento di grande confusione, con calciatori e componenti delle due squadre che si avvicinano rapidamente al punto in cui è nato lo scontro. Nonostante l’apparente pandemonio e la tensione generata dall’episodio, tutto si è risolto in tempi piuttosto brevi. Alla fine, il provvedimento dell’arbitro è stato meno pesante di quanto si potesse immaginare: sono arrivate infatti soltanto due ammonizioni.
La sfortuna dello Stoccarda: due pali… con un tiro
Una singola conclusione, due pali colpiti e un gol sfumato in maniera incredibile. Lo sfortunato protagonista dell’episodio è stato Jamie Leweling, che da distanza ravvicinata ha avuto una grande occasione per segnare contro il Galatasaray. Il suo tiro, però, è stato respinto prima da un palo e poi dall’altro, negando allo Stoccarda una rete che sembrava ormai praticamente fatta. Due, alla fine, sono anche i gol che il Gala ha rifilato allo Stoccarda vincendo la partita…
Due pali con un tiro li ha colpiti anche il Manchester United!
Non che sia una cosa così frequente già di suo, ancor più clamoroso il fatto che ci sia stato un "doppio" doppio palo nella stessa serata di Champions. A farne le spese anche lo United com Mbeumo, che ha così sfiorato il 2-2. Come ben sappiamo, il risultato alla fine ha comunque sorriso allo United.
Il commosso ricordo di Jesus de Miguel a Barcellona e Madrid
Chiudiamo col momento in assoluto di massima commozione e rispetto che ha preceduto tutte le partite di Champions League dopo la tragica scomparsa di Jesus De Miguel, giocatore del Tenerife. Prima delle gare è stato osservato un minuto di silenzio su tutti i campi della competizione, per ricordare il calciatore e rendere omaggio alla sua memoria.
Particolarmente toccanti sono state le immagini arrivate dalla Spagna, dove il silenzio ha accompagnato l’attesa per le partite del Barcellona e dell’Atletico Madrid. Negli stadi di Barcellona e Madrid, giocatori, staff e pubblico si sono uniti nel ricordo di De Miguel. Un momento raccolto e carico di emozione, vissuto nel rispetto della tragica scomparsa del giocatore del Tenerife e condiviso dall’intero mondo della Champions League.
VIDEO - MORTO JESUS DE MIGUEL, ERA SVENUTO DOPO UNO SCONTRO DI GIOCO