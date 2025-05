C'è l'Inter in testa al Ranking Uefa per club relativo alla stagione 2024/25. I nerazzurri precedono il Barcellona, con le due squadre che martedì alle 21 giocheranno a San Siro la semifinale di ritorno di Champions dopo il 3-3 dell'andata. Sul podio anche l'Arsenal nonostante la sconfitta con il Psg nell'altra semifinale. E le altre italiane? Nessuna è in top 10, ma la Fiorentina potrebbe migliorare la sua posizione: di seguito la classifica (dati Transfermarkt)

IL TABELLONE DELLA CHAMPIONS LEAGUE