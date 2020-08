1/19

CHE COS’È IL TRIPLETE? – Per vincere il "cosiddetto" Triplete, per dirlo alla spagnola, o Treble, per dirlo all’inglese, non basta vincere tre trofei in una stagione. Bisogna vincere la coppa nazionale (in Italia la Coppa Italia, in Inghilterra l’FA Cup tanto per capirci), il campionato e la Champions League. Di seguito le squadre, dalla più recente, alla più datata che sono riuscite nell’impresa