Demirovic è uno show: tripletta in 12 minuti (e 6 secondi) in Stoccarda-Viking
La Champions non ha un nuovo record, ma Ermedin Demirovic ci è andato molto vicino. Contro il Viking ha firmato una tripletta in meno di un quarto d'ora, dal 20' al 32'. Il record apparentemente imbattibile? Tre gol in appena sei minuti e dodici secondi
- Poco più di 12 minuti tra primo e terzo gol, poco più di mezz'ora partendo dal fischio d'inizio: tanto ci ha messo il centravanti bosniaco a farne tre all'esordiente Viking. Globetrotter del calcio: tappe in Spagna, Francia, Svizzera e poi Germania. Gioca nello Stoccarda ed è stato il mattatore del primo tempo della prima partita dei tedeschi.
- Lewandowski Bayern vs Salisburgo (tripletta al 23')
- Marco Simone Milan vs Rosenborg (tripletta al 24')
- Mbappé Olympiacos vs Real (tripletta al 29')
- Pavlidis Benfica vs Barcelona (tripletta al 30')
- Demirovic Stoccarda vs Viking (tripletta al 32')
- In Stoccarda-Viking 3-1
- girone, 9 settembre 2026
- In BATE Borisov-Shakhtar 0-7
- gironi, 21 ottobre 2014
- In Real Madrid-Malmö 8-0
- gironi, 8 dicembre 2015
- In Manchester City-Atalanta 5-1
- gironi, 22 ottobre 2019
- In Stella Rossa-Bayern 0-6
- gironi, 26 novembre 2019
- In Bayern-Salisburgo 7-1
- ritorno ottavi, 8 marzo 2022
- In Blackburn-Rosenborg 4-1
- gironi, 6 dicembre 1995
- In Olympiacos-Real Madrid 3-4
- girone, 26 novembre 2025
- In Dinamo Zagabria-Lione 1-7
- gironi, 7 dicembre 2011
- In Rangers-Liverpool 1-7
- gironi, 12 ottobre 2022
- 8 Lionel Messi
- 8 Cristiano Ronaldo
- 6 Robert Lewandowski
- 5 Kylian mbappé
- 4 Karim Benzema
- 3 Filippo Inzaghi
- 3 Mario Gomez
- 3 Luiz Adriano
- 3 Neymar