Demirovic è uno show: tripletta in 12 minuti (e 6 secondi) in Stoccarda-Viking

Uno, due e tre. In dodici minuti. Lewandowski come… Lewandowski, visto che una tripletta nello stesso lasso di tempo l'aveva già realizzata in passato. Ma il polacco non è neanche sul podio di quelle più veloci: vince un hat-trick in otto minuti nel 2011! Mentre è primato per la tripletta più rapida (calcolando da inizio partita): superato un ex bomber del Milan (dati Uefa.com)

BAYERN-SALISBURGO 7-1: GOL E HIGHLIGHTS