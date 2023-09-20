 Champions League, le triplette più veloci di sempre: la classifica | Sky Sport
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Demirovic è uno show: tripletta in 12 minuti (e 6 secondi) in Stoccarda-Viking

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©IPA/Fotogramma

La Champions non ha un nuovo record, ma Ermedin Demirovic ci è andato molto vicino. Contro il Viking ha firmato una tripletta in meno di un quarto d'ora, dal 20' al 32'. Il record apparentemente imbattibile? Tre gol in appena sei minuti e dodici secondi

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