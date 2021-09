Zorya-Roma: orari e dove vedere la partita in tv

La Roma di Mourinho è attesa dalla trasferta in Ucraina: nella seconda giornata del gruppo C di Conference League, i giallorossi saranno ospiti dello Zorya. La partita si giocherà questo giovedì alle 18:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport

Dopo la vittoria all'esordio in Conference League contro il CSKA Sofia (5-1), la Roma di Mourinho giocherà in trasferta questo giovedì per la seconda giornata del gruppo C. I giallorossi saranno ospiti degli ucraini dello Zorya, che nel match di apertura contro il Bodoe-Glimt hanno perso 3-1. L'obiettivo della Roma sarà quello di salire a quota sei punti, in testa alla classifica, e dimenticare così il ko interno di campionato subito nel derby contro la Lazio. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.