Bodo/Glimt-Roma, Mou ne cambia 9: le probabili

Ampio turnover per Mourinho, che ne cambia 9 rispetto alla gara con la Juventus: confermati i soli Rui Patricio e Ibanez, ci sarà Shomurodov a guidare l'attacco giallorosso. Le probabili formazioni della gara valida per il terzo turno della fase a gironi di Conference League

Dopo la sconfitta in campionato contro la Juventus, la Roma torna a giocare in Europa. La terza giornata della fase a gironi della Conference League prevede la sfida in Norvegia, in casa del Bodo/Glimt. I giallorossi hanno la possibilità di chiudere virtualmente il discorso qualificazione, essendo a punteggio pieno dopo due giornate grazie ai successi contro il CSKA Sofia e lo Zorya. Il Bodo/Glimt, invece, insegue a quota 4 punti. Fischio d'inizio alle ore 18.45, la gara sarà visibile in diretta su Sky Sport Action (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 253 (satellite e internet).