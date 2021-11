Il 36enne centrocampista spagnolo segna il gol del 2-2 in Qarabag-Omonia con uno spettacolare tiro dalla linea di metà campo allo scadere. I ciprioti erano rimasti in dieci dal 66' per l'espulsione di Kiko e sembravano condannati alla sconfitta dopo la rete del momentaneo 2-1 segnata all'88' da Andrade

