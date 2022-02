Avanti Marsiglia e Leicester, fuori il Celtic

Bodo/Glimt, Psv Eindhoven, Partizan, Marsiglia, Leicester, Slavia Praga e Vitesse accedono agli ottavi di finale di Conference League. Sono queste le squadre che hanno superato gli spareggi dove non sono mancate le sorprese. Su tutte l'uscita di scena del Celtic che, dopo aver perso 3-1 all'andata contro il Bodo/Glimt, è stato sconfitto anche nel match di ritorno: 2-0 il risultato finale in Norvegia con i gol di Solbakken e Vetlesen. Nessun problema per il Marsiglia che ha battuto 3-0 il Qarabag. Una sfida con un gesto di fair play: è il 37° minuto del primo tempo quando Wadji, attaccante del club azero, segna con una mano. In Conference non c'è il Var, l'arbitro inizialmente concede il gol, ma poi annulla dopo l'ammissione del colpo irregolare da parte del capitano e dell'allenatore del Qarabag. È stata sospesa per qualche minuto, invece, la sfida Maccabi Tel Aviv-Psv Eindhoven, terminata 1-1. Al 58° l'arbitro ha deciso di fermare il gioco per qualche minuto dopo il lancio di oggetti dalle tribune durante la battuta di un calcio d'angolo da parte del Psv che ha passato il turno grazie alla vittoria 1-0 dell'andata.