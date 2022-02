La Conference League entra nel vivo: venerdì 25 febbraio, a partire dalle ore 13, verranno sorteggiati gli ottavi di finale del torneo alla sua prima edizione. Così come in Europa League, le squadre saranno divise in teste di serie (le vincenti della fase a gironi, tra queste anche la Roma) e non teste di serie (le qualificate dai playoff). Diretta su Sky Sport 24 e su skysport.it: ecco tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio

Tutto pronto per gli ottavi di finale della Conference League , torneo alla sua prima edizione. Il sorteggio avverrà venerdì 25 febbraio , a partire dalle ore 13 , e si terrà presso la sede della Uefa a Nyon. Nelle urne saranno inseriti 16 club : gli 8 che hanno vinto il rispettivo girone nella prima fase (tra cui anche la Roma , unica rappresentante del calcio italiano), che saranno teste di serie, e gli 8 che si qualificheranno dopo i playoff , che saranno non teste di serie.

Il sorteggio degli ottavi di finale di Conference League, in programma a Nyon venerdì 26 febbraio dalle ore 13, sarà visibile in diretta su Sky Sport 24 , in streaming su Sky Go e NOW e su skysport.it .

Come funziona il sorteggio

Negli ottavi di finale di Conference League non saranno possibili scontri tra club dello stesso Paese. Eventuali altre restrizioni verranno comunicate prima del sorteggio. Si giocherà su due partite, con le teste di serie (squadre vincitrici della fase a gironi) che disputeranno la gara di ritorno in casa. Il gol in trasferta non vale doppio, così come in tutte le competizioni Uefa.