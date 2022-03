Vitesse-Roma, dove vedere la partita in tv

La formazione giallorossa impegnata in Olanda nella gara d'andata degli ottavi di finale di Conference League. Vitesse-Roma, ore 18.45, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Impegno europeo per la Roma di José Mourinho che quest’oggi, fischio d’inizio alle ore 18.45, sfida in trasferta gli olandesi del Vitesse nella gara d’andata degli ottavi di finale di Conference League . Buon momento di forma della Roma che si presenta al match dopo il successo contro l’Atalanta in campionato, dove attualmente occupa la quinta posizione in classifica con 47 punti; il Vitesse invece è sesto nel campionato olandese con 40 punti ottenuti in 24 partite. La formazione giallorossa, ricordiamo, è l’unica squadra italiana impegnata nella competizione.

Dove vedere Vitesse-Roma in tv

leggi anche

Conference League, calendario e orari degli ottavi

La partita tra Vitesse e Roma, valida per l’andata degli ottavi di finale di Conference League, si gioca giovedì 10 marzo alle ore 18.45 allo stadio Gelredome di Arnhem. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (satellite e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata a Riccardo Gentile, commento Lorenzo Minotti, a bordocampo Paolo Assogna. Telecronaca Diretta Gol - Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre) - Dario Massara.