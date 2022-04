Bodo Glimt-Roma, dove vedere la partita in tv

I giallorossi tornano in Norvegia per l'andata dei quarti di finale di Conference League dopo la pesante sconfitta subita nella fase a gironi (6-1). Bodo-Roma, in diretta dalle ore 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Vincere per avvicinare il passaggio del turno e per cancellare definitivamente la bruttissima sconfitta subita lo scorso 21 ottobre (6-1) nella fase a gironi di Conference League. Sul cammino europeo della Roma c'è nuovamente il Bodo, formazione norvegese che gli uomini di José Mourinho affronteranno in trasferta quest’oggi nella gara valida per l'andata dei quarti di finale di Conference League in programma questa sera.