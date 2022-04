L'allenatore del Bodo/Glimt risponde alle accuse di aggressione nei confronti di Nuno Santos, il preparatore dei portieri giallorosso: "Si comportava come un pazzo, mi ha insultato prima della partita e ha continuato a farlo per tutta la gara. La loro è stata una strategia consapevole per disturbare il mio lavoro. Non avevo mai visto un comportamento simile. C'è stato poco fair play"

Dopo le parole di Lorenzo Pellegrini nel postpartita di Bodo/Glimt-Roma e l'accusa di aggressione nei confronti del preparatore dei portieri giallorosso, rivolta nei confronti dell'allenatore della squadra norvegese, è arrivata la replica del diretto interessato. Kjetil Knutsen, allenatore del Bodo, ha rilasciato la sua versione dei fatti, puntando l'accento su quanto successo durante la partita e sull'atteggiamento dell'assistente di Mourinho che lo avrebbe spazientito nel finale: "Non c’è stato molto fair play", ha detto Knutsen. "Sono venuti con un 'atteggiamento' diverso in questa partita. L’assistente (Nuno Santos, che ha subito l'aggressione secondo la Roma, ndr) si comportava come un pazzo. Mi ha insultato prima della partita e ha continuato a farlo per tutta la gara. La loro è stata una strategia consapevole per disturbare il mio lavoro. Non avevo mai visto un comportamento simile. C'è stato poco fair play".