"Vogliamo mandare a casa il Bodo"

Mourinho: "Favoriti per il passaggio del turno"

Una serata amara per Pellegrini nonostante il dodicesimo gol della sua stagione, mai così prolifico in una singola annata. Eppure non è bastato per vincere in Norvegia: "Il rammarico credo sia uscire da qui con la sconfitta - ammette - Sono contento a metà perché era giusto coronare questo record con la vittoria. Questo è il primo tempo, adesso ci aspetta il secondo in casa nostra dove saranno fondamentali i nostri tifosi, il nostro stadio e il nostro campo. Vogliamo fare una grande partita e mandare a casa il Bodo anche per quello che fanno fuori dal campo".