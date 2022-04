Nuno Santos-Knutsen, spunta il video della lite

Il video è saltato fuori. The Independent ha pubblicato in esclusiva le immagini della lite tra Nuno Santos (preparatore dei portieri della Roma) e Kjetil Knutsen (allenatore del Bodo/Glimt), scontro che ha portato l'Uefa a sospenderli provvisoriamente entrambi in attesa che la Commissione Disciplinare prenda provvedimenti definitivi su quanto successo nel post della gara d'andata dei quarti di Conference League, persa per 2-1 dagli uomini di Mourinho. "Siamo rimasti sorpresi dalla decisione dell'Uefa - aveva commentato il direttore generale del club norvegese, Frode Thomassen -. Entrare in una situazione come questa, in un caso provocato dai membri dello staff della Roma, sembra inaccettabile e irragionevole. Ci auguriamo che la verità emerga". Il video è anche nelle mani dell'Uefa che potrà fare ulteriore chiarezza sui fatti: le immagini mostrano Santos sul lato sinistro e Knutsen di fronte a lui, con la situazione che si fa subito tesa. "Sono stato aggredito fisicamente. Nuno Santos mi ha afferrato per il collo e spinto contro il muro. È naturale che poi abbia dovuto difendermi', è la versione di Knutsen riportata in un lungo comunicato del Bodo dei giorni scorsi, mentre secondo quanto afferma la testata britannica i giallorossi sostengono che Santos sia stato il primo ad essere preso a pugni e che in precedenza aveva avuto un dito provocatoriamente puntato in faccia.